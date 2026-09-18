Ρωσία και Βόρεια Κορέα έφτιαξαν τη δική τους γέφυρα – Ένα έργο με ιστορία 67 ετών

Η κατασκευή της νέας γέφυρας, η οποία βρισκόταν εδώ και χρόνια υπό συζήτηση, ξεκίνησε τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία εγκαινίασαν την πρώτη τους οδική γέφυρα, σε μία επίδειξη φιλίας. Η κατασκευή εκτείνεται πάνω από τον ποταμό Τούμεν και αμφότερες οι πλευρές την χαρακτήρισαν σημαντικό ορόσημο για τη στρατηγική τους συνεργασία, η οποία βαθαίνει.

Τα πρώτα φορτηγά, στολισμένα με σημαίες, διέσχισαν τη μήκους 1 χιλιομέτρου και δύο λωρίδων γέφυρα, καθώς ο Ρώσος πρωθυπουργός Mikhail Mishustin και ο πρωθυπουργός της Βόρειας Κορέας Pak Thae Song, απευθύνθηκαν μέσω βιντεοσύνδεσης σε εργαζομένους και κυβερνητικούς αξιωματούχους από τις δύο χώρες.

Η κατασκευή της νέας γέφυρας, η οποία βρισκόταν εδώ και χρόνια υπό συζήτηση, ξεκίνησε τον Απρίλιο του περασμένου έτους, μετά τη συμφωνία για το έργο κατά την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Vladimir Putin στη Βόρεια Κορέα το 2024, σημειώνει το Reuters.

Αντίθετα, από το 1959 και βάσει ειδικής συμφωνίας, τοποθετούνταν ξύλινες σανίδες πάνω στην κοντινή σιδηροδρομική γέφυρα -επί δεκαετίες το μοναδικό σημείο διέλευσης των συνόρων- προκειμένου να μπορούν να μετακινούνται οχήματα μεταξύ των δύο χωρών.

«Είμαι πεπεισμένος ότι η επέκταση των διασυνοριακών μεταφορικών υποδομών θα δώσει ισχυρή ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής, οικονομικής, επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής συνεργασίας», δήλωσε ο Mishustin, ο οποίος είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται «σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο» και χαρακτήρισε τα εγκαίνια της γέφυρας «ένα πραγματικά ιστορικό γεγονός».

Ο Mishustin ανέφερε ότι η γέφυρα δεν αποτελούσε απλώς ένα έργο μηχανικής, αλλά «ένα νέο σύμβολο φιλίας».

Επιπλέον, είπε ότι έως και 300 οχήματα θα μπορούν να διασχίζουν τη γέφυρα καθημερινά και ότι αυτή θα συνδεθεί με το ομοσπονδιακό οδικό δίκτυο της Ρωσίας, έχοντας εύκολη πρόσβαση στον μεταφορικό διάδρομο που εκτείνεται από την πόλη Βλαδιβοστόκ της ρωσικής Άπω Ανατολής έως την Αγία Πετρούπολη.

Τα φορτηγά θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν άμεσα τη γέφυρα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ανέφερε η ρωσική κυβέρνηση. Στο τέλος του έτους, η γέφυρα θα είναι πλήρως λειτουργική και θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για την κυκλοφορία επιβατών.

Η γέφυρα κατασκευάστηκε κοντά στην υπάρχουσα Friendship Bridge, μια σιδηροδρομική γέφυρα που τέθηκε σε λειτουργία το 1959, μετά τον πόλεμο της Κορέας.

Συμβολικά, η νέα γέφυρα πήρε το όνομα Yakov Novichenko, ενός Ρώσου στρατιώτη, στον οποίο η Πιονγιάνγκ αποδίδει ότι έσωσε τη ζωή του πρώτου ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Kim Il Sung, το 1946, όταν παρενέβη για να σταματήσει μια χειροβομβίδα.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν ενισχυθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, με τη Βόρεια Κορέα να στέλνει χιλιάδες στρατιώτες στο Κουρσκ.