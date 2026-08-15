Safety Coach: Πώς μια εφαρμογή μειώνει το κόστος ασφάλισης του αυτοκινήτου

Η Volvo ανέπτυξε μια εφαρμογή που βοηθάει τους οδηγούς να αναπτύξουν πιο ασφαλείς συνήθειες και να μειώσουν το κόστος ασφάλισης του αυτοκινήτου τους.

Η νέα εφαρμογή Safety Coach της Volvo συνδυάζει την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με τη δυνατότητα μείωσης των ασφαλίστρων. Το προαιρετικό αυτό λογισμικό προσφέρει άμεση ενημέρωση και καθοδήγηση, εμφανίζοντας τα σχετικά στοιχεία τόσο στην κεντρική οθόνη του οχήματος όσο και στη σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Η αξιολόγηση στηρίζεται στην ανάλυση της καθημερινής οδηγητικής συμπεριφοράς, εστιάζοντας σε παραμέτρους όπως ο τρόπος επιτάχυνσης, το φρενάρισμα και οι ελιγμοί στις στροφές. Για τη διαμόρφωση των υποδείξεων αξιοποιείται η μακροχρόνια εμπειρία και τα δεδομένα που διαθέτει η εταιρεία από έρευνες σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Μέσω αυτού του συστήματος, διαμορφώνεται μια εξατομικευμένη και δυναμικά μεταβαλλόμενη βαθμολογία για κάθε χρήστη, λειτουργώντας ως κίνητρο για την υιοθέτηση ακόμα πιο ασφαλών συνηθειών στο τιμόνι.

Πρώτη κυκλοφορία στη Σουηδία και τη Νορβηγία

Ξεκινώντας από τη Σουηδία και τη Νορβηγία, οι οδηγοί των περισσότερων αυτοκινήτων Volvo, με έτος κατασκευής από το 2020 και έπειτα, θα μπορούν σύντομα να κατεβάσουν την in-car εφαρμογή.

Επιπλέον, οι πελάτες της Volvo στη Σουηδία και τη Νορβηγία θα μπορούν σύντομα να εκμεταλλευτούν μια ειδική προσφορά με βάση τη χρήση, από την ασφαλιστική εταιρεία Volvia, εφόσον επιλέξουν να μοιράζονται τα δεδομένα της οδήγησής τους. Αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές ανταμοιβής για την πιο ασφαλή οδήγηση.

Ύστερα από την παρουσίαση στη Σουηδία και τη Νορβηγία, το Safety Coach app θα κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Προσφορές ασφάλισης προγραμματίζονται επίσης ως μέρος αυτού του προγράμματος ανάπτυξης.

Το Safety Coach app είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στη Volvo και την Cambridge Mobile Telematics (CMT), τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεματικής και Τεχνητής Νοημοσύνης για πιο ασφαλή κινητικότητα. Ο αλγόριθμος της CMT χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της βαθμολογίας του Safety Coach.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με ιδιωτικότητα και διαφάνεια, επιτρέποντας στους οδηγούς να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους. Για να χρησιμοποιήσουν το Safety Coach, οι οδηγοί πρέπει αρχικά να δώσουν τη συγκατάθεσή τους και στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν εάν θέλουν να κοινοποιούνται τα δεδομένα τους σε συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, με αντάλλαγμα προνόμια ασφάλισης που βασίζονται στη χρήση.