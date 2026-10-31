Το κινεζικό αυτοκίνητο που έχει γίνει Νο1 στην Αλβανία – Και τιμή από 25.900 ευρώ

Οι αγοραστές στην αλβανική αγορά δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα κινεζικά αυτοκίνητα. Μάλιστα, μία συγκεκριμένη μάρκα εξελίσσεται στην κορυφαία της χώρας, έχοντας στην πρώτη δεκάδα των πωλήσεων πέντε μοντέλα της.

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Αλβανία τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 24,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 917 μονάδες τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου και τις 10.123 μονάδες από τις αρχές του έτους, καταγράφοντας άνοδο κατά 82,1%.

Το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο δεν ανήκει στα ευρωπαϊκά, ούτε στα μικρά και προσιτά. Προέρχεται από την Κίνα και μέχρι στιγμής το έχουν επιλέξει 1.444 οδηγοί. Πρόκειται για το BYD Sealion 7, το οποίο είναι με διαφορά το πιο καλοπουλημένο μοντέλο της Αλβανίας, αποσπώντας τον Σεπτέμβριο μερίδιο αγοράς 11% και 14,3% το εννιάμηνο του έτους.

Το MG 5 εκτοξεύθηκε στη δεύτερη θέση, κατακτώντας το 8,3% της αγοράς. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο μοντέλο καταφέρνει να εισέλθει στην πρώτη δεκάδα των πωλήσεων στην Αλβανία.

Το BYD Yuan Plus (-6,3%) κατέλαβε την τρίτη θέση, μπροστά από τα Aion i60, Changan Q05 και BYD Sealion 06. Tην δεκάδα κλείνουν τα Wuling Hongguang EV, BYD Dolphin, BYD Sealion 05 και VW ID.Unyx. Παρατηρώντας τα νούμερα, δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει κανείς, ότι, οι αγοραστές στη γειτονική χώρα δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα κινεζικά μοντέλα και ειδικά αυτά της μάρκας BYD, η οποία έχει τα πέντε από τα 10 δημοφιλέστερα οχήματα.

Αναλυτικά το Top 10 της Αλβανίας (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος):

1.BYD Sealion 7

2.MG 5

3.BYD Yuan Plus

4.Aion i60

5.Changan Q05

6.BYD Sealion 06

7.Wuling Hongguang EV

8.BYD Dolphin

9.BYD Sealion 05

10.VW ID.Unyx

Πόσο κοστίζει το Sealion 7 στην Αλβανία και πόσο στην Ελλάδα

Οι τιμές για το BYD Sealion 7 κυμαίνονται στην Αλβανία μεταξύ 25.900 και 31.200 ευρώ, πολύ φθηνότερα από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αντίθετα, στην Ελλάδα, το αυτοκίνητο πωλείται από 43.990 ευρώ -η τιμή περιλαμβάνει την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» & το «Εlectric Βonus».

Η διαφορά στις τιμές έγκειται στους πολύ χαμηλούς δασμούς για τα ηλεκτρικά οχήματα στην Αλβανία , συγκριτικά με το καθεστώς των κρατών-μελών της ΕΕ.

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Οι πωλήσεις του Αυγούστου

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο αυξήθηκαν μόλις κατά 4,2% σε ετήσια βάση, με τον συνολικό όγκο πωλήσεων από την αρχή του έτους να καταγράφει αύξηση 90,9%, φτάνοντας τις 9.206 μονάδες.

Η BYD διατήρησε για ακόμη μία φορά τις δύο πρώτες θέσεις στην κατάταξη των μοντέλων, με το Yuan Plus (+225,7%) να καταλαμβάνει μερίδιο αγοράς 12,2% και το Sealion 7 (+166,7%) να ακολουθεί με 12%.

Δύο ακόμη μοντέλα της BYD βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα: το Sealion 06 στην 6η θέση και το Sealion 05 στη 10η. Το VW Tharu, το οποίο εισάγεται μέσω παράλληλων εισαγωγών, επέστρεψε στην πρώτη δεκάδα, καταλαμβάνοντας την 3η θέση, ενώ το Aion UT εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην 4η θέση.

Η Aion τοποθέτησε επίσης το i60 στην 6η θέση, ενώ η Wuling κατέλαβε την 9η θέση με το Hongguang EV, με το Yangguang να ακολουθεί στην 11η θέση. Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η παρουσία του επαγγελματικού pickup Farizon F1E, το οποίο βρέθηκε στην 11η θέση.