Saxdor: Εντυπωσιάζει την αγορά με την παγκόσμια πρεμιέρα του 400 GTS στο Cannes Yachting Festival

Το Saxdor 400 GTS συνάδει με όσους επιθυμούν να αισθάνονται απόλυτα συνδεδεμένοι με τη θάλασσα με έναν sportive τρόπο, δίχως να κάνουν συμβιβασμούς στην άνεση, τους χώρους και την πλεύση.

Η Saxdor Yachts, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο brand σκαφών στην Ευρώπη, γνωστό για την καινοτομία και τον επαναπροσδιορισμό των τεχνολογικών προτύπων στον κλάδο, ανατρέπει για ακόμη μία φορά τα δεδομένα της αγοράς στο προσεχές Cannes Yachting Festival 2025, με την παγκόσμια πρεμιέρα του τελευταίου της μοντέλου, του Saxdor 400 GTS, μιας ολοκαίνουριας προσθήκης στη βραβευμένη σειρά Saxdor 400.

Ως η πιο open εκδοχή της σειράς 400, το Saxdor 400 GTS ενσωματώνει τα βασικά χαρακτηριστικά των συγγενικών μοντέλων της σειράς – του δυναμικού 400 GTO και του ευέλικτου 400 GTC – επανασχεδιασμένα για τους λάτρεις του yachting που αναζητούν μια μοναδική, open air εμπειρία. Με το πλήρως ανοιχτό του deck, την T-top οροφη, τη semi-walkaround διάταξη, τα χαρακτηριστικά αναδιπλούμενα μπαλκόνια και ευέλικτους χώρους χαλάρωσης, το 400 GTS έχει σχεδιαστεί για όσους επιθυμούν να αισθάνονται απόλυτα συνδεδεμένοι με τη θάλασσα με ένα sportive τρόπο, χωρίς κανένα συμβιβασμό στην άνεση, τους χώρους, την εργονομία και την πλεύση που χαρακτηρίζουν τα Saxdor.

Το νέο Saxdor 400 GTS είναι ιδανικό για ημερήσιες εξορμήσεις με δυνατότητα διανυκτέρευσης, χάρη στις δύο ευρύχωρες καμπίνες του, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες τον ενθουσιασμό και την ελευθερία ενός open boat, χωρίς να θυσιάζει την προστασία, τη λειτουργικότητα και την ευελιξία που αναμένονται από το φινλανδικό brand.

Στην πλώρη, ένα πολυμορφικό καθιστικό (dinette) μετασχηματίζεται σε ξαπλώστρα, χαμηλώνοντας το τραπέζι, ενώ στην πρύμνη, δύο σειρές καναπέδων περιβάλλουν μια τραπεζαρία, η οποία χρησιμεύει επίσης ως βάση για τη μετατροπή σε ξαπλώστρα. Η κονσόλα πλοήγησης, με την τυπική διάταξη τριών καθισμάτων, είναι άνετα τοποθετημένη κάτω από την οροφή τύπου T-top, με το παρμπρίζ πλήρως συνδεδεμένο με τη στέγη και προαιρετικές συρόμενες γυάλινες πλευρικές πόρτες, εκατέρωθεν του wetbar, για πρόσθετη προστασία.

Χτισμένο πάνω στο ίδιο twin-stepped hull, όπως τα GTO και GTC, το 400 GTS προσφέρει αυτοπεποίθηση στο χειρισμό, σταθερότητα και αποδοτικότητα, σε μια τιμή που το διαφοροποιεί από την υπόλοιπη αγορά. Η λειτουργία του υποστηρίζεται από τους νέους κινητήρες Mercury V10 425 ίππων, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και αποδοτικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο που ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της Saxdor: περισσότερο σκάφος, περισσότερο στυλ, χωρίς κανένα συμβιβασμό.

Με τον εντυπωσιακό σχεδιασμό, τα προσαρμοζόμενα modular καθίσματα και τα χαρακτηριστικά αναδιπλούμενα μπαλκόνια, το 400 GTS επαναπροσδιορίζει την έννοια του ανοιχτού σκάφους αναψυχής. Είτε για ημερήσιες παράκτιες εξορμήσεις, social cruising ή για αγκυροβόληση με στυλ, το GTS εισάγει ένα νέο επίπεδο συγκίνησης στην οικογένεια 400.

Περισσότερες πληροφορίες για το Saxdor 400 GTS προσφέρονται εδώ.