Τα σχέδια της Seat για το μέλλον και η σχέση της με την Cupra

H Seat θα έχει έναν κομβικό ρόλο μέσα στο VW Group, επενδύοντας στην παραγωγή προσιτών αυτοκινήτων, κυρίως με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η σχέση της με την Cupra θα ελαχιστοποιηθεί, με τις δύο μάρκες να αναμένεται να διαχωριστούν πλήρως τα επόμενα χρόνια.

Το μέλλον της Seat αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην πλούσια κληρονομιά της και την κυρίαρχη πλέον παρουσία της… αδελφής Cupra.

Η στρατηγική της Seat για το επόμενο διάστημα επικεντρώνεται στην ανανέωση της υφιστάμενης γκάμας, με την εισαγωγή ήπιων υβριδικών συνόλων στα Ibiza και Arona να αποτελεί την πιο άμεση κίνηση για την ενίσχυση της εμπορικής τους πορείας. Σύμφωνα, πάντως με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της μάρκας, Markus Haupt, το Ibiza αυτή τη στιγμή έχει πολύ θετική παρουσία, ειδικά στην ισπανική αγορά όπου βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων.

Όπως υποστηρίζει η ηγεσία της εταιρείας, αυτό σημαίνει ότι η μάρκα έχει ένα μεγάλο και πιστό κοινό καθιστώντας κάθε σκέψη για περιορισμό της παρουσίας της αβάσιμη.

Διαφορετικοί δρόμοι για Seat και Cupra

Κεντρικό σημείο της επιχειρηματικής στρατηγικής είναι η πλήρης διαφοροποίηση της Seat από την Cupra και η διοίκησή της απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο δημιουργίας «φθηνών» εκδόσεων των Cupra με το σήμα της Seat.

Σύμφωνα με τον κ. Haupt, η πρακτική του «de-contenting», δηλαδή της «απογύμνωσης» μοντέλων της Cupra από εξοπλισμό για να πωληθούν ως Seat, δεν αποτελεί τη σωστή στρατηγική.

Διαβάστε επίσης: Τα 5 φθηνότερα μικρά αυτοκίνητα στην Ελλάδα (+τιμές)

Η επιδίωξη είναι η κάθε μάρκα να διαθέτει το δικό της ξεχωριστό DNA, με την Cupra να εστιάζει κυρίως στην κατασκευή upper-class/σπορ αυτοκινήτων και τη Seat να διατηρεί τον χαρακτήρα ενός κατασκευαστή προσιτών οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η Seat δηλώνει, τέλος, προσηλωμένη στο τρέχον μοντέλο λειτουργίας της και ότι στο μέλλον θα διαχωρίσει πλήρως το χαρτοφυλάκιό της από εκείνο της Cupra, η οποία πλέον θα αναπτύσσει τα δικά της, αυτοτελή μοντέλα.

Η ηλεκτροκίνηση παραμένει στον ορίζοντα για τη Seat, ωστόσο η μετάβαση αυτή συνδέεται άρρηκτα με τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Μέχρι τότε, η μάρκα θα καλύπτει ένα διαφορετικό κοινό, έχοντας στο επίκεντρο όχι μόνο τις ευρωπαϊκές αγορές αλλά και τις χώρες του εξωτερικού, όπου η ηλεκτροκίνηση δεν έχει ακόμη διεισδύσει με τους ρυθμούς που το έχει κάνει στην Ευρώπη.