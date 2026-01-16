Σχεδόν έτοιμο το τρένο υψηλών ταχυτήτων της Τουρκίας – Ποιο είναι το νέο πρότζεκτ της γειτονικής χώρας

Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών της χώρας, το πρώτο τρένο θα μπει στις ράγες εντός του τρέχοντος έτους.

Έτοιμο κατά σχεδόν 90% είναι το πρώτο ηλεκτρικό τρένο υψηλών ταχυτήτων της Τουρκίας, όπως δήλωσε πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της χώρας, Abdulkadir Uraloğlu.

Το τρένο θα αναπτύσσει ταχύτητα 225 χλμ./ώρα και θα μπορεί να μεταφέρει έως και 557 επιβάτες. Σύμφωνα με τον Uraloğlu, θα μπει στις ράγες εντός του τρέχοντος έτους στο πλαίσιο δοκιμών, ενώ μέχρι το 2028 το σιδηροδρομικό δίκτυο της Τουρκίας θα διαθέτει 15 συρμούς υψηλών ταχυτήτων.

Οι συρμοί θα είναι εξοπλισμένοι με σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης, αυτόματο σύστημα ακινητοποίησης, ηλεκτρομηχανικές θύρες εισόδου επιβατών, πλήρως αυτόματο σύστημα κλιματισμού, σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς, λειτουργίες ηχητικής και οπτικής ειδοποίησης επιβατών, αλλά και κάμερες παρακολούθησης. Πρόκειται για τεχνολογίες που έχουν ως στόχο να καθιστούν ασφαλείς τις μετακινήσεις των χρηστών.

Επιπλέον, το τρένο θα περιλαμβάνει δύο επιβατικούς χώρους για άτομα με αναπηρία και ανελκυστήρες που θα επιτρέπουν στους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται από την αποβάθρα προς το όχημα.

Επιπροσθέτως, θα διαθέτει πρόσβαση Wi-Fi ώστε οι επιβάτες να μπορούν να περιηγούνται απρόσκοπτα στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, αυτόματους πωλητές για την άμεση κάλυψη των αναγκών τους σε τρόφιμα και ποτά, καθώς και χώρο φαγητού.

Πρόσφατα παράλληλα ανακοινώθηκε στη Νότια Κορέα η ολοκλήρωση ερευνητικού προγράμματος για για την ανάπτυξη τρένου που θα μπορεί να κινείται με 370 χλμ./ώρα, το οποίο θα είναι το δεύτερο ταχύτερο στον κόσμο, πίσω μόνο από το CR450 της Κίνας που κινείται με 400 χλμ./ώρα.