Σε διαφορετικούς πλανήτες στην ηλεκτροκίνηση Ferrari και Lamborghini

Οι δύο πιο διάσημες ιταλικές μάρκες κατασκευής υπερ-αυτοκινήτων ακολουθούν διαφορετική στρατηγική στην ηλεκτροκίνηση. Ποια ακολουθεί άραγε τον σωστό δρόμο;

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα για τις εταιρείες κατασκευής υπερ-αυτοκινήτων. Και αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια σχεδόν όλοι μιλούσαν για ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον, σήμερα αρκετές μάρκες φαίνεται πως πατούν… φρένο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαφορετική στρατηγική που ακολουθούν οι δύο μεγάλοι «μύθοι» από την Ιταλία: η Ferrari και η Lamborghini.

Η Ferrari αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα παρουσιάζοντας τη νέα ηλεκτρική Luce, ένα μοντέλο που σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για το Μαρανέλο. Η ιταλική εταιρεία επένδυσε σημαντικά στην ανάπτυξη της τεχνολογίας EV, δημιουργώντας νέα γραμμή παραγωγής και ποντάροντας στο ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να αποτελέσει ένα νέο πεδίο δράσης και τεχνολογικής υπεροχής.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η σχεδίαση του μοντέλου και τις επιφυλάξεις ενός μέρους των παραδοσιακών φίλων της μάρκας, η Ferrari επιμένει πως το ηλεκτρικό μέλλον δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τους θερμικούς κινητήρες, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά δίπλα στα υβριδικά και τα βενζινοκίνητα μοντέλα της.

Στην απέναντι πλευρά βρίσκεται η Lamborghini, η οποία δείχνει πολύ πιο επιφυλακτική. Ο CEO της εταιρείας, Stephan Winkelmann, θεωρεί πως η αγορά των ηλεκτρικών supercars παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη και ότι οι πελάτες τέτοιων αυτοκινήτων εξακολουθούν να ελκύονται από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Έτσι, η Lamborghini εγκατέλειψε τα σχέδιά της για την κατασκευή ενός αμιγώς ηλεκτρικού supercar και στρέφεται πλέον στα plug-in υβριδικά συστήματα, τα οποία θεωρεί ως τον ιδανικό συμβιβασμό ανάμεσα στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τον χαρακτήρα της μάρκας.

Το σίγουρο είναι ότι η αγορά των πολυτελών EV φαίνεται να περνά μια περίοδο αβεβαιότητας. Ακόμα και εταιρείες όπως η Porsche, η Bentley και η Aston Martin επανεξετάζουν τα αρχικά τους πλάνα, δίνοντας ξανά μεγαλύτερη έμφαση στα υβριδικά μοντέλα. Οι πελάτες αυτής της κατηγορίας δεν αγοράζουν μόνο επιδόσεις ή τεχνολογία αλλά συναίσθημα, ήχο, μηχανική αίσθηση και χαρακτήρα. Και αυτά είναι στοιχεία που, για πολλούς, δύσκολα «μεταλαμπαδεύονται» σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Το ενδιαφέρον είναι πως οι δύο ιταλικές εταιρείες ακολουθούν διαφορετικές φιλοσοφίες απέναντι στο ίδιο ζήτημα. Η Ferrari επιχειρεί να διαμορφώσει η ίδια το νέο κεφάλαιο της ηλεκτρικής εποχής, ρισκάροντας να διαφοροποιήσει μέρος της ταυτότητάς της. Η Lamborghini, αντίθετα, προτιμά να περιμένει μέχρι η αγορά να δείξει ξεκάθαρα ότι είναι έτοιμη να αποδεχθεί ένα ηλεκτρικό supercar.