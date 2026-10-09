Σε επίπεδα ρεκόρ οι πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ευρώπη

Τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευαν το 22% της αγοράς κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου.

Η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη αποκτά ολοένα μεγαλύτερη δυναμική, με τις πωλήσεις να καταγράφουν επίπεδα-ρεκόρ από την αρχή του έτους, καθώς μια σειρά από οικονομικότερα μοντέλα κυκλοφορούν στην αγορά, βοηθώντας τις αυτοκινητοβιομηχανίες να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της ΕΕ, σύμφωνα με μελέτη.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ κατέγραψαν ιστορικό υψηλό το οκτάμηνο του 2026, με 1,64 εκατομμύρια οχήματα να πωλούνται κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου, σημειώνοντας αύξηση 45% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με έκθεση προόδου για τα ηλεκτρικά οχήματα που δημοσίευσε τη Δευτέρα η περιβαλλοντική οργάνωση Transport & Environment (T&E), με έδρα τις Βρυξέλλες.

Τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευαν το 22% της αγοράς κατά την ίδια περίοδο, ποσοστό αυξημένο κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, σύμφωνα με την έκθεση.

Η T&E χαρακτήρισε το 2026 «κομβική χρονιά για τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικών οχημάτων», καθώς η γκάμα των διαθέσιμων μοντέλων αυξήθηκε κατά 50% μέσα σε έναν χρόνο, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να διευρύνουν τη γκάμα τους προκειμένου να ανταποκριθούν στους στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές ρύπων.

Η έκθεση δημοσιεύεται την ώρα που αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen λανσάρουν σειρά οικονομικότερων ηλεκτρικών μοντέλων, όπως το πλήρως ηλεκτρικό ID.Polo, βοηθώντας τον γερμανικό όμιλο να καλύψει το υφιστάμενο έλλειμμα συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες κυριάρχησαν στην προσφορά ηλεκτρικών μοντέλων, με σχεδόν το 60% των διαθέσιμων μοντέλων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 πρόσθεσαν 16 νέα μοντέλα. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατείχαν μερίδιο 21%, προσθέτοντας 11 νέα μοντέλα.

Η μελέτη επισημαίνει επίσης τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών των καυσίμων, που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, στους οδηγούς αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η τιμή του ντίζελ έχει αυξηθεί περισσότερο, κατά 38% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, με ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων να κοστίζει πλέον 30 ευρώ περισσότερο, αναφέρει η έκθεση.