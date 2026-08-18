Σε πιλοτική εφαρμογή τα πρώτα ελαστικά χωρίς αέρα – Ποια εταιρεία τα φτιάχνει

Τα πρώτα ελαστικά χωρίς αέρα άρχισαν να χρησιμοποιούνται στην Ιαπωνία, όμως για έναν συγκεκριμένο λόγο, η εφαρμογή τους στα συμβατικά αυτοκίνητα τίθεται αυτήν τη στιγμή εκτός κάδρου.

Μετά από δύο δεκαετίες εντατικής έρευνας, η Bridgestone πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο για τη βιομηχανία της αυτοκίνησης, θέτοντας για πρώτη φορά σε πραγματική, καθημερινή «υπηρεσία» τα νέα της ελαστικά χωρίς αέρα.

Από τις 8 Ιουλίου 2026, τα ελαστικά AirFree έχουν τοποθετηθεί στο αυτόνομο λεωφορείο Okueigenji Keiryu Car στην πόλη Higashiomi της επαρχίας Shiga στην Ιαπωνία. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την πρώτη πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνολογίας AirFree έγκειται στο γεγονός ότι καταργεί πλήρως την ανάγκη για φούσκωμα, εξαλείφοντας οριστικά τον κίνδυνο απώλειας πίεσης ή κλαταρίσματος από κάποιο τρύπημα.

Ωστόσο, υπάρχει ένας βασικός περιορισμός που κρατά ακόμα αυτά τα επαναστατικά ελαστικά μακριά από τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης: η ταχύτητα. Η πρώτη αυτή εφαρμογή περιορίζεται σε ένα όχημα που κινείται με μόλις 20 χλμ./ώρα. Ο λόγος είναι ότι η προτεραιότητα της εταιρείας είναι να εξεταστεί η αξιοπιστία τους.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ένα στέλεχος της Bridgestone, η έναρξη αυτή του πιλοτικού προγράμματος αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προόδου. Η κατάργηση συμβατικών ελαστικών είναι πολύ κρίσιμη για τα αυτόνομα αυτοκίνητα, καθώς θα μπορούσε να εξαλείψει την ακινητοποίηση των οχημάτων αυτών και την ανάγκη για την συντήρηση τους, χαράσσοντας έτσι έναν νέο δρόμο για το μέλλον των μεταφορών.