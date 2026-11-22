Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών στις οκτώ χώρες που εξέτασε η YouGov, εξέφρασε αρνητική στάση απέναντι στην ιδέα της μετακίνησης με ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό.

Τα ρομποταξί εταιρειών όπως η Uber, σε συνεργασία με τη Wayve, και η Waymo έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στους δρόμους του Λονδίνου, αφού έλαβαν σχετικές άδειες από την υπηρεσία μεταφορών TfL τον Αύγουστο του 2026.

Ωστόσο, η υποδοχή τους από το βρετανικό κοινό μόνο θερμή δεν είναι. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov, το 73% των Βρετανών αισθάνεται άβολα με την προοπτική να επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων χωρίς οδηγό στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι Βρετανοί είναι οι πιο δύσπιστοι όσον αφορά την εισαγωγή των αυτόνομων αυτοκινήτων. Αυτό προκύπτει από έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων YouGov, η οποία μελέτησε τις αντιλήψεις και τις στάσεις των πολιτών διαφόρων χωρών απέναντι στην εισαγωγή οχημάτων χωρίς οδηγό.

Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών στις οκτώ χώρες που εξέτασε η YouGov –Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Σιγκαπούρη, Ισπανία και ΗΠΑ– εξέφρασε αρνητική στάση απέναντι στην ιδέα της μετακίνησης με ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό. Η Σιγκαπούρη, ωστόσο, αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς το 43% των ερωτηθέντων εξέφρασε θετική άποψη για την τεχνολογία.

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Μάλιστα, το 62% των ερωτηθέντων στη Σιγκαπούρη θεωρεί ότι η τεχνολογία των αυτόνομων αυτοκινήτων θα ξεπεράσει κάποια στιγμή το επίπεδο δεξιοτήτων των ανθρώπινων οδηγών. Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, συμφωνούν με αυτή την άποψη, αν και σε μικρότερο βαθμό. Η Ιταλία, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι θα παραμείνουν για πάντα η ασφαλέστερη επιλογή στην οδήγηση.

Αρνητικές επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας

Ωστόσο, η ασφάλεια δεν αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία των Βρετανών. Περισσότερο από το 60% θεωρεί ότι η εισαγωγή των αυτόνομων οχημάτων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στις θέσεις εργασίας. Περίπου το 20% πιστεύει ότι θα υπάρξουν επίσης αρνητικές συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.

Η ανησυχία αυτή αντικατοπτρίζεται και στις αντιδράσεις των οδηγών ταξί, οι οποίοι ζητούν αποζημιώσεις για τις θέσεις εργασίας που ενδέχεται να χαθούν εξαιτίας της εισαγωγής των αυτόνομων αυτοκινήτων.

Στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος (Labour Party) τον Σεπτέμβριο, ο εκπρόσωπος του συνδικάτου GMB, Justin Madders, δήλωσε:

«Όσον αφορά τα ταξί χωρίς οδηγό, θα ζητούσαμε να υπάρξει κάποιο σχέδιο ομαλής μετάβασης, ενδεχομένως ακόμη και ένα ειδικό ταμείο μετάβασης, ώστε να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι σε αυτή τη διαδικασία».

Παρά τον σκεπτικισμό αυτό, η αγορά των αυτόνομων ταξί αναμένεται να γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Η Tesla έχει ανακοινώσει ότι θα περιορίσει σταδιακά την παραγωγή του Cybertruck την επόμενη χρονιά, προκειμένου να διαθέσει παραγωγική δυναμικότητα για το νέο αυτόνομο ρομποταξί της, το οποίο ονομάζεται «Cybercab».

Παράλληλα, η Stellantis, ιδιοκτήτρια μεταξύ άλλων των εμπορικών σημάτων Vauxhall και Peugeot, έχει συνάψει συνεργασία με την προαναφερθείσα Wayve και την Uber, με στόχο τη δημιουργία ειδικά σχεδιασμένων οχημάτων για υπηρεσίες αυτόνομων ταξί.