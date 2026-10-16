Η βιοαιθανόλη E85 είναι καύσιμο που βασίζεται στη βενζίνη, αλλά περιέχει 65% έως 85% αιθανόλη γεωργικής προέλευσης.

Για πολλούς οδηγούς στη Γαλλία, ο ανεφοδιασμός με καύσιμα έχει γίνει πλέον δυσβάσταχτος, ενώ η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν αποτελεί οικονομικά εφικτή επιλογή για όλους. Η μετατροπή ενός συμβατικού αυτοκινήτου ώστε να κινείται με βιοαιθανόλη E85 μοιάζει, επομένως, με μια ιδιαίτερα ελκυστική εναλλακτική.

Για τους ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, είναι δύσκολο να αποφύγουν το diesel, η τιμή του οποίου ξεπερνά τα 2,35 ευρώ ανά λίτρο. Ορισμένοι σκέφτονται να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους με GNR, δηλαδή πετρέλαιο για μη οδική χρήση, ή να χρησιμοποιήσουν το λεγόμενο «κόκκινο πετρέλαιο», ρισκάροντας όμως αυστηρές κυρώσεις.

Για όσους οδηγούν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, υπάρχει μια εναλλακτική: η χρήση καυσίμου E85, το οποίο κοστίζει μόλις 0,90 ευρώ ανά λίτρο. Μέχρι πρόσφατα, ωστόσο, η μετατροπή ενός αυτοκινήτου για τη χρήση του δεν αποτελούσε συνηθισμένη επιλογή. Το τελευταίο διάστημα,ωστόσο, η ζήτηση για τα σχετικά συστήματα έχει δεκαπλασιαστεί.

Πέρσι, μόλις 87 οδηγοί προχώρησαν στη συγκεκριμένη λύση, ενώ φέτος ο αριθμός τους έφτασε τους 830.

Η μαζική στροφή προς αυτή τη λύση αποτυπώνει την ανάγκη των οδηγών να περιορίσουν τα έξοδά τους.

Φυσικά, η μετατροπή απαιτεί μια αρχική επένδυση. Το κόστος ξεκινά από περίπου 690 ευρώ, ενώ ανάλογα με το μοντέλο μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ.

Παρά την αυξημένη κατανάλωση, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 25%, η FlexFuel υποστηρίζει ότι η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει τα 940 ευρώ ετησίως για κάποιον που διανύει 13.000 χιλιόμετρα, ενώ ανεβαίνει στα 1.446 ευρώ για ετήσια απόσταση 20.000 χιλιομέτρων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν μετά το 2013 είναι συνήθως πιο εύκολο να μετατραπούν.

Τι κινδύνους κρύβει η χρήση E85 χωρίς σύστημα μετατροπής

Επιπλέον, το συγκεκριμένοδιατίθεται σεστη Γαλλία, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 40% του συνολικού δικτύου της χώρας.

Η βιοαιθανόλη E85 είναι καύσιμο που βασίζεται στη βενζίνη, αλλά περιέχει 65% έως 85% αιθανόλη γεωργικής προέλευσης.

Ορισμένοι οδηγοί επιχειρούν να αναμείξουν απευθείας την E85 με τη συμβατική βενζίνη στο πρατήριο, χωρίς να εγκαταστήσουν ειδικό σύστημα μετατροπής.

Ωστόσο, αυτή η πρακτική δεν είναι ακίνδυνη. Μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του κινητήρα και πρόωρη φθορά των εσωτερικών εξαρτημάτων του.

Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος εργασίας και την τιμή των ανταλλακτικών, το ρίσκο ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ ακριβότερο από την εξοικονόμηση που επιδιώκει ο οδηγός.