Σε ποια χώρα οι γιατροί μπορούν να υπερβαίνουν κατά 40 χλμ./ώρα τα όρια ταχύτητας – Με νόμο του κράτους

Η χώρα τροποποίησε πρόσφατα τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιτρέποντας σε ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως οι γιατροί, να εξαιρούνται από συγκεκριμένες διατάξεις του.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι γνωστά για την ιδιαίτερα αυστηρή αντιμετώπιση των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ιδίως όσον αφορά την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας.

Ωστόσο, η χώρα προχώρησε πρόσφατα σε τροποποίηση της νομοθεσίας, προβλέποντας εξαιρέσεις για ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες, των οποίων τα καθήκοντα ενδέχεται να απαιτούν υπέρβαση των ορίων ταχύτητας ή χρήση ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας.

Ποιους αφορούν οι αλλαγές

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Gulf News, οι αλλαγές αφορούν:

Γιατρούς.

Εργαζομένους στις οδικές υποδομές που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες.

Οδηγούς οχημάτων οδικής βοήθειας που κατευθύνονται προς τον τόπο ενός ατυχήματος.

Υπευθύνους διαχείρισης της κυκλοφορίας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

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Έως και 40 χλμ./ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας

Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες θα έχουν δικαίωμα προτεραιότητας στην κυκλοφορία σε περιπτώσεις κυκλοφοριακών περιορισμών ή μποτιλιαρίσματος.

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Ειδικότερα, θα μπορούν όχι μόνο να χρησιμοποιούν ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας, όπως αυτές που προορίζονται για λεωφορεία και άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και να υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο ταχύτητας έως και κατά 40 χλμ./ώρα.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι όσοι υπάγονται στη νέα ρύθμιση μπορούν να οδηγούν ανεξέλεγκτα και να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οποιαδήποτε στιγμή.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση των γιατρών, οι συγκεκριμένες εξαιρέσεις θα επιτρέπονται αποκλειστικά όταν το απαιτούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα.

Επιπλέον, οι γιατροί θα πρέπει να παρακολουθήσουν ειδική εκπαίδευση στην οδήγηση, προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα υπαγωγής στις συγκεκριμένες εξαιρέσεις.