Ηyundai: Επένδυση 14 δισ. σε αγορά έκπληξη

Στο πλαίσιο ενός επταετούς επενδυτικού σχεδίου, η Hyundai ανέφερε ότι θα διαθέσει κεφάλαια για την επέκταση της παραγωγής και την ενίσχυση των υποδομών έρευνας και ανάπτυξης.

Η νοτιοκορεάτικη Hyundai Motor Group ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 14 δισ. ευρώ στην Ινδία από το 2026 έως το 2032, καθώς θεωρεί τη συγκεκριμένη αγορά βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την επέκτασή της στις αναδυόμενες οικονομίες.

«Η Ινδία παραμένει μία από τις σημαντικότερες και στρατηγικότερες αγορές της Hyundai Motor Group παγκοσμίως», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου, Euisun Chung, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντησή του με τον Ινδό πρωθυπουργό, Narendra Modi.

Πρόσθεσε ότι η επένδυση αυτή «επιβεβαιώνει εκ νέου» τη δέσμευση της εταιρείας στην ινδική αγορά για τα επόμενα 30 χρόνια και πέραν αυτών.

Στο πλαίσιο του επταετούς επενδυτικού σχεδίου, η Hyundai ανέφερε ότι θα διαθέσει κεφάλαια για την επέκταση της παραγωγής, την ενίσχυση των υποδομών έρευνας και ανάπτυξης (R&D), την ενίσχυση των τοπικών προμηθευτών με στόχο την αύξηση της εγχώριας παραγωγής εξαρτημάτων, καθώς και την καινοτομία σε τεχνολογίες του μέλλοντος, σημειώνει το CNBC.

Για την υλοποίηση των επενδύσεων, η Hyundai θα δημιουργήσει μια ειδική επενδυτική εταιρεία στην Ινδία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η ινδική αγορά αυτοκινήτου καταγράφει νέα ρεκόρ

Η αγορά αυτοκινήτου της Ινδίας καταρρίπτει νέα ρεκόρ κάθε μήνα, χάρη στην ισχυρή ζήτηση. Τον Αύγουστο, οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων έφτασαν σε νέο μηνιαίο ρεκόρ, με 439.000 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση άνω του 36% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία του κλαδικού φορέα Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM).

Η Hyundai είναι η τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ινδία. Από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, πούλησε 247.980 επιβατικά αυτοκίνητα στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Maruti Suzuki ήταν ο κορυφαίος πωλητής στην Ινδία κατά την ίδια περίοδο, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ινδική Mahindra & Mahindra, σύμφωνα με τα στοιχεία της SIAM.

Ωστόσο, για το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2026, η Hyundai κατέλαβε την τέταρτη θέση, καθώς την ξεπέρασαν οι Mahindra & Mahindra και Tata Motors.

Η Hyundai διαθέτει συνολική παραγωγική δυναμικότητα 1,4 εκατομμυρίων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της στην Ινδία, από όπου πραγματοποιεί και εξαγωγές αυτοκινήτων.

Το 2024, η νοτιοκορεατική εταιρεία εισήγαγε στο χρηματιστήριο τη θυγατρική της στην Ινδία, Hyundai Motor India, αντλώντας 3,3 δισ. δολάρια μέσω δημόσιας εγγραφής (IPO). Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία της ινδικής αγοράς.