Σε ποια χώρα της Ευρώπης οι οδηγοί θα μπορούν να φτιάχνουν όπως θέλουν τις πινακίδες τους – Με κόστος 600 ευρώ

Οι πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων αποτελούνται σήμερα από έναν συνδυασμό δύο γραμμάτων, τριών αριθμών και δύο γραμμάτων. Δεν είναι σαφές σε ποιον βαθμό θα επιτρέπεται στους οδηγούς να αποκλίνουν από την καθιερωμένη αυτή μορφή.

Η ιταλική κυβέρνηση θα επιτρέψει στους οδηγούς να εξατομικεύουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους, στο πλαίσιο μιας κίνησης που αποσκοπεί στην αύξηση των κρατικών εσόδων και ακολουθεί το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και άλλων χωρών.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε το μέτρο την Τετάρτη, παρουσιάζοντας τον νόμο για τον προϋπολογισμό της Ιταλίας για το 2027, τον τελευταίο πριν από τις γενικές εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν το επόμενο έτος, σημειώνει το Reuters. Η ίδια χαρακτήρισε την πρωτοβουλία για τις πινακίδες κυκλοφορίας ως μια «χρωματιστή πινελιά».

«Ο καθένας θα μπορεί να εκφραστεί όπως περισσότερο επιθυμεί, προφανώς με το ανάλογο αντίτιμο. Κάτι μου λέει ότι η δημιουργικότητα των Ιταλών θα μπορούσε να λάμψει σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε η Μελόνι.

Πόσο θα κοστίζουν οι πινακίδες

Σύμφωνα με σχετικό διάταγμα, οι εξατομικευμένες πινακίδες θα κοστίζουν περίπου 600 ευρώ για τα αυτοκίνητα και 360 ευρώ για τις μοτοσικλέτες.

Αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών αρνήθηκε να εκτιμήσει το ύψος των εσόδων που αναμένει να αποφέρει το μέτρο στην κυβέρνηση.

Οι ιταλικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων αποτελούνται σήμερα από έναν συνδυασμό δύο γραμμάτων, τριών αριθμών και δύο γραμμάτων. Δεν είναι σαφές σε ποιον βαθμό θα επιτρέπεται στους οδηγούς να αποκλίνουν από την καθιερωμένη αυτή μορφή.

Η μεταρρύθμιση έχει προκαλέσει κύμα διαδικτυακών σατιρικών εικόνων (memes) και αστείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εν μέσω ανησυχιών ότι οι εξατομικευμένες πινακίδες κυκλοφορίας θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για την ευρεία χρήση προσβλητικών εκφράσεων και χυδαίων λέξεων.

Πώς το είδαν οι Ιταλοί

Ένα από τα διαδικτυακά memes παρουσίαζε τη Μελόνι ντυμένη ως Μαρία Αντουανέτα, να κρατά έναν δίσκο με πινακίδες κυκλοφορίας και να λέει: «Ας φάνε εξατομικευμένες πινακίδες», σε μια παραλλαγή της διάσημης φράσης της Γαλλίδας βασίλισσας του 18ου αιώνα: «Ας φάνε παντεσπάνι».

Ορισμένοι υποδέχθηκαν θετικά το μέτρο, μεταξύ αυτών και οδηγοί ταξί, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι ευδιάκριτες εξατομικευμένες πινακίδες θα μπορούσαν να διευκολύνουν την αναγνώριση των νόμιμων επαγγελματιών και να συμβάλουν στην καταπολέμηση των παράνομων υπηρεσιών μεταφοράς.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ανήκουν στον κεντροαριστερό χώρο, εμφανίστηκαν λιγότερο ενθουσιώδη, υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία για τις πινακίδες κυκλοφορίας αποτελεί αντιπερισπασμό από τα πιο επείγοντα ζητήματα που ο προϋπολογισμός δεν αντιμετωπίζει.

«Η Μελόνι θα έπρεπε να γνωρίζει ότι οι Ιταλοί έχουν ήδη επιλέξει την εξατομικευμένη πινακίδα τους και αυτή γράφει: “Μελόνι, φύγε”», δήλωσε ο Φραντσέσκο Σιλβέστρι, βουλευτής του Κινήματος των Πέντε Αστέρων.