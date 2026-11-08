Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα δεκαπλασιάστηκαν οι κλοπές καλωδίων φόρτισης σε 1 χρόνο

Παρατηρείται πραγματική έκρηξη στον αριθμό των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων που βανδαλίζονται από επιτήδειους κλέφτες.

Το φαινόμενο της κλοπής καλωδίων λαμβάνει πλέον πραγματικά μεγάλες διαστάσεις στη Γαλλία. Όπως αποκαλύπτουν οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας Le Figaro, με βάση τα στοιχεία της ένωσης Charge France, περίπου 1.000 σταθμοί φόρτισης υπέστησαν βανδαλισμούς κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2026, με αποτέλεσμα να υποβληθούν 800 μηνύσεις.

Για λόγους σύγκρισης, το 2025 είχαν πληγεί από ανάλογες κλοπές «μόλις» περίπου 100 σταθμοί φόρτισης σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι, τα περιστατικά δεκαπλασιάστηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ η οικονομική ζημιά που έχουν υποστεί οι διαχειριστές των σταθμών από την αρχή του έτους εκτιμάται σε 21 εκατομμύρια ευρώ.

Oι κλοπές έχουν λάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε ορισμένοι αναρωτιούνται αν θα έπρεπε να τροποποιηθεί η νομοθεσία, προκειμένου να αποτρέπονται οι δράστες αυτών των ενεργειών μέσω αυστηρότερων ποινών. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος οι χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι οποίοι αυξάνονται συνεχώς, να βρεθούν αντιμέτωποι με την αδυναμία πραγματοποίησης των ταξιδιών τους.

Να χαρακτηριστούν οι σταθμοί φόρτισης «κρίσιμες υποδομές»;

Η γαλλική αστυνομία και η χωροφυλακή προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. Ωστόσο, δεδομένου του αριθμού των σταθμών που έχουν πληγεί, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να περιοριστούν αυτές οι πρακτικές.

Και αυτό διότι οι Γάλλοι αυτοκινητιστές αγοράζουν ολοένα και περισσότερα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τον Οκτώβριο του 2026, το 41% του συνόλου των πωλήσεων αφορούσε οχήματα που κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια (έναντι 42% τον Σεπτέμβριο).

Ο αριθμός των σημείων φόρτισης εξακολουθεί να αυξάνεται. Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση της ένωσης Avère, στις 12 Οκτωβρίου, στη Γαλλία υπήρχαν συνολικά 202.804 σημεία φόρτισης, εκ των οποίων τα 26.803 ήταν σταθμοί με ισχύ άνω των 150 kW.

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Ωστόσο, με τόσο εκτεταμένες ζημιές, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αυξηθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οδηγοί θα αναγκάζονται να περιμένουν στην ουρά για να φορτίσουν τα οχήματά τους σε ταχυφορτιστές κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Πρόκειται για μια κατάσταση που ήδη αρχίζει να παρατηρείται συχνότερα σε σχέση με το παρελθόν.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ορισμένοι βουλευτές προτείνουν την τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε οι σταθμοί ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων να ενταχθούν στην κατηγορία των «κρίσιμων υποδομών». Μια τέτοια αλλαγή θα συνεπαγόταν την επιβολή πολύ αυστηρότερων ποινών στους δράστες των κλοπών.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της ένωσης Charge France, η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει ήδη αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική ως αποτρεπτικό μέτρο στην Πορτογαλία.