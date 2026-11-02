Σε ποιες αγορές ποντάρει η Mercedes για να αυξήσει τα κέρδη της

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών οχημάτων θα παρουσιάσει μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική ενημέρωση το επόμενο έτος.

Η Mercedes-Benz ετοιμάζει μια ευρύτερη επικαιροποίηση της στρατηγικής της για το 2030 και μετά, με την Κίνα να παραμένει κεντρικός πυλώνας των μακροπρόθεσμων σχεδίων της, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ola Källenius, παρόλο που η αυτοκινητοβιομηχανία εργάζεται για να μειώσει την εξάρτησή της από τη συγκεκριμένη αγορά.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών οχημάτων θα παρουσιάσει μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική ενημέρωση το επόμενο έτος -η οποία θα περιλαμβάνει λεπτομερή επανεξέταση των δραστηριοτήτων της στην Κίνα- καθώς μια πολύ πιο απότομη από την αναμενόμενη κάμψη στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου παγκοσμίως είχε αρνητικό αντίκτυπο στα κέρδη της, σημειώνει το Reuters.

Δεν μπορεί να μείνει εκτός εξίσωσης η Κίνα

«Αν είσαι μια παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία όπως η Mercedes, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσεις την Κίνα εκτός εξίσωσης», δήλωσε ο Källenius σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, περιγράφοντας την Κίνα ως μια απαραίτητη αγορά και κόμβο καινοτομίας.

Παράλληλα, η Mercedes επανεξετάζει το λειτουργικό της μοντέλο στη χώρα, καθώς η κάμψη τόσο στη συνολική αγορά όσο και στην κατηγορία των πολυτελών οχημάτων αποδείχθηκε μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν.

Ο οικονομικός διευθυντής Harald Wilhelm ανέφερε ότι η Mercedes στοχεύει να μειώσει την εξάρτησή της από τα κέρδη που προέρχονται από την Κίνα και προχωρά στην τοπικοποίηση της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Συγκεκριμένα, επιδιώκει τα οχήματα που θα κατασκευάζονται στο μέλλον στην Κίνα να βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε τοπικές πηγές προμήθειας, με στόχο τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Ποντάρει στις ΗΠΑ

Πέρα από την Κίνα, η Mercedes ποντάρει στην ανάπτυξη στις ΗΠΑ, όπου, σύμφωνα με τον Källenius, η εταιρεία σχεδιάζει περαιτέρω επενδύσεις και βλέπει προοπτικές αύξησης των ετήσιων πωλήσεων από τα επίπεδα άνω των 300.000 οχημάτων προς τις 400.000.

Νωρίτερα, η ανταγωνίστρια Audi ανακοίνωσε επένδυση ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης στις ΗΠΑ, το οποίο θα δημιουργήσει περίπου 4.500 θέσεις εργασίας, καθώς οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες ενισχύουν τη δέσμευσή τους στην αμερικανική αγορά.

Εθελούσια στη Γερμανία

Στη Γερμανία, η Mercedes εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Από τον Δεκέμβριο, θα επαναφέρει ένα πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για το διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό, μετά την έντονη συμμετοχή που σημειώθηκε σε προηγούμενο αντίστοιχο κύκλο.

Η εταιρεία κατέγραψε προβλέψεις ύψους περίπου 1,8 δισ. ευρώ το 2025, οι οποίες σχετίζονται με το προηγούμενο πρόγραμμα. Ανέφερε ότι το νέο πρόγραμμα θα ακολουθήσει τις ίδιες αρχές, με το μεγαλύτερο μέρος της επίπτωσης στα κέρδη να αναμένεται να αποτυπωθεί το 2027.

Περαιτέρω επενδύσεις στη Γερμανία θα εξαρτηθούν από τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους, δήλωσε ο Källenius.

Σημείωσε ότι το εργατικό κόστος στις ΗΠΑ -παρά το γεγονός ότι πρόκειται για χώρα με υψηλούς μισθούς- κυμαίνεται περίπου στο 80% των επιπέδων της Γερμανίας, και ότι η Γερμανία θα πρέπει να είναι σε θέση να περιορίσει αυτή τη διαφορά.

Επεσήμανε επίσης τις ευκαιρίες για παραγωγή με χαμηλότερο κόστος στην Ανατολική Ευρώπη, όπου η Mercedes διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Πολωνία.