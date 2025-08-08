Σε ποιες χώρες στέλνει η Τουρκία τα αυτοκίνητά της – Δισεκατομμύρια από τις εξαγωγές

Θησαυρό αποτελεί η αυτοκινητοβιομηχανία για την Τουρκία, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 15% των εξαγωγών της.

Βασικό αιμοδότη της οικονομίας αποτελεί για την Τουρκία η αυτοκινητοβιομηχανία, συνεισφέροντας σημαντικά στο ΑΕΠ της γειτονικής χώρας.

Το αυτοκίνητο αποτελεί το κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν της Τουρκίας, η οποία διατηρεί δεκάδες εργοστάσια, ενώ εντός του 2026 στη λίστα θα προστεθεί και η μονάδα της BYD στη Μανίσα, στη Δυτική Τουρκία, στο πλαίσιο επένδυσης που προσεγγίζει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Εξαγωγέων Αυτοκινητοβιομηχανίας (OIB), τον περασμένο Ιούλιο, οι εξαγωγές της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας ανήλθαν σε 3,838 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 23% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Τους πρώτους εφτά μήνες του έτους, η αύξηση ανήλθε σε 15%, φτάνοντας τα 23,822 δισ. δολάρια, με το μερίδιο του κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών της Τουρκίας να αποτυπώνεται σε 15,4%.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 4%, φτάνοντας τα 1,204 δισ. δολάρια, ενώ οι εξαγωγές εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για οχήματα (βιομηχανία προμηθευτών), ο βασικός εξαγωγικός βραχίονας της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανήλθαν σε 1,363 δισ. δολάρια.

Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία οι βασικοί προορισμοί

Τον περασμένο μήνα, οι εξαγωγές προς τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά του κλάδου, σημείωσαν αύξηση 69% φτάνοντας τα 639 εκ. δολάρια.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναδείχθηκε στη 2η μεγαλύτερη αγορά με εξαγωγές ύψους 429 εκ. δολαρίων, ενώ οι εξαγωγές προς τη Γαλλία, η οποία καταλαμβάνει την τρίτη θέση, αυξήθηκαν κατά 48% τον περασμένο μήνα, φτάνοντας τα 427 εκ. δολάρια.

Σε επίπεδο εγχώριων πωλήσεων καινούργιων ΙΧ, τον Ιούλιο ταξινομήθηκαν 107.718 οχήματα (+15%), ενώ το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2025 πάνω από 715.000, καταγράφοντας αύξηση 6,5%.