Σε πόσες χώρες στέλνει η Τουρκία τα αυτοκίνητά της – Η θέση της Ελλάδας στη λίστα

Σε διάφορες περιοχές του κόσμου φτάνουν τα αυτοκίνητα που παράγονται επί τουρκικού εδάφους. Στους κορυφαίους προορισμούς και η Ελλάδα.

Εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων αξίας 5.984.493.000 δολαρίων πέτυχε η Τουρκία το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 5% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τα επιβατικά αυτοκίνητα αντιστοιχούσαν στο 28,7% των συνολικών εξαγωγών της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έφτασαν τα 20.839.897.000 δολάρια.

Η γειτονική χώρα εξήγαγε επιβατικά αυτοκίνητα σε 82 χώρες, αυτόνομες περιοχές και ελεύθερες ζώνες, με κορυφαίο προορισμό τη Γαλλία με εισαγωγές αξίας 1,134 δισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 4,4% συγκριτικά με το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2025.

Σημειώνεται ότι οκτώ από τις 10 σημαντικότερες αγορές ήταν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Εξαγωγέων Αυτοκινητοβιομηχανίας Uludağ.

Η Ισπανία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις εισαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων από την Τουρκία, καταγράφοντας αύξηση 11% σε ετήσια βάση, στα 861.320.000 δολάρια, με την τριάδα να συμπληρώνει η Ιταλία, όπου οι εισαγωγές παρέμειναν ουσιαστικά στα επίπεδα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 703.025.000 δολάρια.

Στην πρώτη δεκάδα βρέθηκε και η Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την 9η θέση. Η χώρα μας εισήγαγε από την Τουρκία επιβατικά αυτοκίνητα αξίας 132.911.000 δολαρίων, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε το Μαρόκο με εισαγωγές ύψους 114.735.000 δολαρίων.

Η γνωστοποίηση των στοιχείων συνέπεσε με την καθιερωμένη «Τελετή Απονομής Βραβείων Πρωταθλητών Εξαγωγών» που διοργανώνεται από την Ένωση Εξαγωγέων Αυτοκινητοβιομηχανίας Uludağ (OİB).

Η Ford Otosan κατέκτησε τον τίτλο του «Πρωταθλητή Εξαγωγών Αυτοκινητοβιομηχανίας 2025», χάρη στην παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων της στο Κοτζαέλι, στη βορειοδυτική Τουρκία, και στην ηγετική θέση του μοντέλου Transit στην ευρωπαϊκή αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Σημαντικές ήταν και οι βραβεύσεις -μεταξύ άλλων- των Oyak-Renault, Toyota και Mercedes-Benz Türk.

Ο τουρκικός κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, βρίσκεται στην κορυφή των εξαγωγών της Τουρκίας για 19 από τα τελευταία 20 χρόνια.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η γειτονική χώρα κατατάσσεται πέμπτη στην Ευρώπη και δέκατη τρίτη παγκοσμίως στην παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων.