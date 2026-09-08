Σε υψηλό 3,5 ετών οι τιμές φυσικού αερίου

Η μειωμένη εισροή έχει επιβραδύνει τον ρυθμό πλήρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν την Τρίτη πάνω από τα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κινούμενες κοντά στο υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και περισσότερα από τριάμισι χρόνια, καθώς η προμήθεια LNG από τον Περσικό Κόλπο παρέμεινε σοβαρά διαταραγμένη εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών ανέδειξε τη δυσκολία επίτευξης μιας λύσης στη σύγκρουση που θα μπορούσε να επιτρέψει το άνοιγμα ξανά του Στενού του Ορμούζ, με το Ιράν να προειδοποιεί τη Δευτέρα ότι οι ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ, θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο περαιτέρω επιθέσεων.

Το Κατάρ έχει αναστείλει σε μεγάλο βαθμό τις αποστολές LNG και παρέτεινε την κατάσταση ανωτέρας βίας για φορτία με προορισμό τις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές έως και το φθινόπωρο, καθώς οι συνεχιζόμενες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού παραμένουν σε ισχύ.

Η μειωμένη εισροή έχει επιβραδύνει τον ρυθμό πλήρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ΕΕ να είναι γεμάτες κατά περίπου 66%, ποσοστό χαμηλότερο από τον εποχικό μέσο όρο, αφήνοντας την αγορά φυσικού αερίου ολοένα πιο ευάλωτη καθώς πλησιάζει η περίοδος θέρμανσης.

Το ολλανδικό TTF -ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς- διαπραγματεύεται στα 75,04 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 13:15 ώρα Ελλάδας.

Η τιμή του φυσικού αερίου κίνησης (CNG) στην Ελλάδα διαμορφώνεται περίπου στα 1,73 € έως 1,74 € ανά κιλό στα κεντρικά πρατήρια.