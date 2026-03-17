Seat & Cupra: Κύκλος εργασιών-ρεκόρ ύψους 15,3 δισ. ευρώ το 2025

Η εταιρεία παρουσίασε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025, όπως και έναν οδικό χάρτη για το 2026, με στόχο την επίτευξη ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025 παρουσίασε η Seat S.A. (Seat & Cupra). Σύμφωνα με την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι πέτυχε τον υψηλότερο κύκλο εργασιών στην ιστορία της, η απόδοση επηρεάστηκε από τα υψηλά αρχικά κόστη που συνδέονται με τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, τα απρόβλεπτα αρνητικά γεγονότα, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, το αυξημένο κόστος προϊόντων και τους αντισταθμιστικούς δασμούς για το Cupra Tavascan.

Παρά τις προκλήσεις του κλάδου, η Seat S.A.. κατέγραψε ετήσιο κύκλο εργασιών-ρεκόρ ύψους 15,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η επίδοση οφείλεται στις παραδόσεις της εταιρείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 586.300 αυτοκίνητα, καταγράφοντας επίσης αύξηση 5,1%.

Η ισχυρή ανάπτυξη των εξηλεκτρισμένων μοντέλων, με αύξηση 62,9% στα plug-in υβριδικά και 65,9% στα αμιγώς ηλεκτρικά, αποτελεί ένα ενθαρρυντικό αποτέλεσμα της σαφούς στρατηγικής της εταιρείας για την ηλεκτροκίνηση και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συμμόρφωση με τις εκπομπές CO 2 , όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της η Seat S.A.

Ταυτόχρονα, οι εξωτερικές πιέσεις και τα απρόβλεπτα αρνητικά γεγονότα επηρέασαν το λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε 1 εκ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία συνέχισε να επενδύει στο μέλλον της, μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις της στο Mαρτορέλ σε ένα σύγχρονο κόμβο παραγωγής αυτοκινήτων, έτοιμο να συνδράμει στο να καταστεί την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή στην Ευρώπη.

Με συνολικές επενδύσεις ύψους 6,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2020, το 2025 αποτέλεσε την κορύφωση αυτού του επενδυτικού κύκλου, με 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ να επενδύονται σε κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) και Έρευνα & Ανάπτυξη. Αυτές οι επενδύσεις επηρέασαν τις καθαρές ταμειακές ροές της εταιρείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε -431 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως ανέφερε ο Patrik Andreas Mayer, Αντιπρόεδρος Οικονομικών & IT Seat S.A., «το 2025 η απόδοσή μας επηρεάστηκε από τέσσερις βασικούς παράγοντες την πίεση στις τιμές, τους εισαγωγικούς δασμούς, το αυξημένο κόστος προϊόντων και τις επιπτώσεις από απρόβλεπτα αρνητικά γεγονότα.

»Παράλληλα, αντιμετωπίσαμε το κόστος των υψηλών αρχικών επενδύσεων που συνδέονται με τον μετασχηματισμό της εταιρείας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, παραμείναμε επικεντρωμένοι στην ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και μειώσαμε σημαντικά τη βάση των σταθερών δαπανών μας, μειώνοντας τα γενικά έξοδα κατά περίπου 20%. Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητά μας. Τώρα, εστιάζουμε στο βραχυπρόθεσμο μέλλον: θα διατηρήσουμε τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών μας, ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα των περιθωρίων κέρδους, για να προστατεύσουμε τις επενδύσεις μας και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί.» Patrik Andreas Mayer, Αντιπρόεδρος Οικονομικών & IT Seat S.A.

Οδικός χάρτης προς βιώσιμη ανάπτυξη

Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει καθορίσει έναν σαφή οδικό χάρτη για την επίτευξη ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί ένα Πρόγραμμα Απόδοσης που βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες, το οποίο θα ενισχύσει τη λειτουργική αποδοτικότητα και θα βελτιώσει βασικές διαδικασίες σε ολόκληρο τον οργανισμό βραχυπρόθεσμα. Οι προτεραιότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

τη μεγιστοποίηση των εσόδων,

τη μείωση των άμεσων δαπανών που σχετίζονται με το κόστος των προϊόντων,

τον περιορισμό των σταθερών δαπανών

τη βελτιστοποίηση των επενδύσεων

Παράλληλα, η Seat S.A. παρουσίασε τις πρώτες λεπτομέρειες της νέας μακροπρόθεσμης εταιρικής στρατηγικής της, η οποία βασίζεται στη δημιουργία αξίας, τη λειτουργική αριστεία και τη συνεχή ανάπτυξη της Cupra, με στόχο την επίτευξη περιθωρίου κέρδους 6% επί των πωλήσεων έως το 2030.

Ταυτόχρονα, το νέο μοντέλο διακυβέρνησης του Brand Group Core βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή, ενισχύοντας τις συνέργειες και τις περιφερειακές δραστηριότητες. Στον τομέα της παραγωγής, έχει εφαρμοστεί το νέο μοντέλο Future Production Governance, το οποίο ενισχύει την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητα μέσω ενός multi-brand μοντέλου διαχείρισης της παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας δομής διακυβέρνησης, η εταιρεία θα αναλάβει τη διαχείριση της πλατφόρμας MEB21, η οποία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για το πρόγραμμα Electric Urban Car Family.

Η χρονιά του Cupra Raval το 2026

Αναφορικά με την Cupra, στόχος της εταιρείας είναι να κατακτήσει μερίδιο 3% σε όλη την Ευρώπη, ποσοστό που έχει ξεπεραστεί ήδη σε πολλές σημαντικές αγορές όπως η Γερμανία και η Δανία.

Περαιτέρω ώθηση αναμένεται να δώσει το Cupra Raval, ένα μοντέλο που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του μετασχηματισμού της Seat S.A. και το αποκορύφωμα της πορείας της προς την ηλεκτρική κινητικότητα.

Θα αποτελεί το πρώτο 100% ηλεκτρικό μοντέλο που θα κατασκευάζεται στο Μαρτορέλ και ενσαρκώνει τη φιλοδοξία της μάρκας να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση προσιτή και συναρπαστική.

Το μοντέλο θα λανσαριστεί στις 9 Απριλίου, με μια παγκόσμια πρεμιέρα που θα γιορταστεί ταυτόχρονα σε 16 πόλεις ανά τον κόσμο, με συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών, ενώ το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει στους δρόμους της Ευρώπης.

Το Raval θα είναι το πρώτο μοντέλο του προγράμματος Electric Urban Car Family, υπό την ηγεσία της Seat S.A. για το Brand Group Core, με στόχο να διευρύνει την πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη.