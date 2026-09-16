Seat Ibiza πήρε έξι κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα χωρίς να κουνηθεί

Η απλή θέση στάθμευσης μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του μετατράπηκε σε παγίδα που έφερε τη μία κλήση μετά την άλλη.

Στο Ένσχεντε, ένας νεαρός Ολλανδός οδηγός έλαβε έξι κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, παρότι το Seat Ibiza του δεν είχε μετακινηθεί ούτε εκατοστό. Υπεύθυνη φαίνεται πως ήταν μια δυσλειτουργία κινητής κάμερας ελέγχου ταχύτητας, η οποία ενδέχεται να επηρεαζόταν από αεροπλάνα που περνούσαν από πάνω ή από μια λανθασμένη αυτόματη ανάγνωση της πινακίδας κυκλοφορίας.

Η απλή θέση στάθμευσης μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του μετατράπηκε σε παγίδα που έφερε τη μία κλήση μετά την άλλη.

Χάρη σε μια τεκμηριωμένη ένσταση, υποστηριζόμενη από φωτογραφίες, η οικογένεια κατάφερε να ακυρώσει τις κλήσεις. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία που έχει για τους οδηγούς να εξετάζουν προσεκτικά τις φωτογραφίες που συνοδεύουν αμφισβητήσιμες παραβάσεις και να συγκεντρώνουν κάθε αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τη στάθμευση, προκειμένου να υπερασπιστούν τη θέση τους.

Αρχικά, η μητέρα του νεαρού, πίστεψε ότι ο 24χρονος γιος της οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα. Οι κλήσεις όμως συσσωρεύονταν η μία μετά την άλλη. Κάθε φορά, το ποσό ανερχόταν περίπου στα 80 ή 90 ευρώ, με επιπλέον διοικητικά έξοδα. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ολλανδικής υπηρεσίας είσπραξης οφειλών, έλεγξε τις φωτογραφίες της κάμερας.

Κάθε φορά, το Seat του Jordy εμφανιζόταν σταθμευμένο μπροστά από το σπίτι, στην Parkweg, στο Ένσχεντε. Η ιστορία μιας δυσλειτουργίας κινητής κάμερας ελέγχου ταχύτητας που φωτογραφίζει ένα αυτοκίνητο ενώ αυτό είναι σταθμευμένο αντικατοπτρίζει τους φόβους πολλών οδηγών.

Στο Ένσχεντε, μια κινητή κάμερα ελέγχου ταχύτητας «κυνηγά» ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο

Η επίμαχη συσκευή είναι μια κινητή κάμερα ελέγχου ταχύτητας, η οποία τοποθετείται τακτικά στην Parkweg, ακριβώς απέναντι από το σπίτι της οικογένειας. Η μητέρα του Jordi δεν αμφισβητεί την ίδια την αναγκαιότητα των ελέγχων, καθώς παραδέχεται ότι η ταχύτητα παραμένει πρόβλημα στον συγκεκριμένο δρόμο. «Ο κόσμος οδηγεί αρκετά γρήγορα», δήλωσε στο AD.nl. «Αλλά η κάμερα δεν είναι σωστά ρυθμισμένη», υποστήριξε.

Στην πραγματικότητα, η συσκευή φωτογράφισε το Seat του Jordy ενώ αυτό ήταν απλώς σταθμευμένο μπροστά από την είσοδο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στα τέλη Αυγούστου 2026, αυτές οι φωτογραφίες καταγράφονταν κάθε φορά που περνούσε από πάνω ένα αεροπλάνο. Το αεροπλάνο πετούσε σε αρκετά χαμηλό ύψος, ώστε να επηρεάζει τη λειτουργία της κάμερας. Άλλα μέσα αναφέρουν επίσης ότι υπήρχαν φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζονταν ταυτόχρονα ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και το σταθμευμένο Seat. Η αυτόματη ανάγνωση της φωτογραφίας κατέληγε ορισμένες φορές να αναγνωρίζει τη λάθος πινακίδα κυκλοφορίας.