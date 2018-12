Seat: ο απολογισμός του 2018

Το 2018, μια εξαιρετική χρονιά για την Seat, μπορεί να περιγραφεί σε 18 highlights:

Ρεκόρ πωλήσεων Η Seat ξεκίνησε το έτος με τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία της, με κέρδη μετά από φόρους 281 εκατομμύρια ευρώ, 470.000 πωλήσεις και κύκλο εργασιών άνω των 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2017. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, τα οικονομικά αποτελέσματα επιβεβαίωναν αυτή τη θετική τάση. Η εταιρεία αναμένεται να κλείσει το έτος με τις καλύτερες πωλήσεις στην ιστορία της, αφού ήδη από το Νοέμβριο ξεπέρασε τον όγκο όλου του προηγούμενου έτους, με 492.300 πωληθέντα οχήματα.



Tarraco H Seat λάνσαρε το πολυαναμενόμενο Tarraco, το μεγαλύτερο SUV της εταιρείας και τη νέα ναυαρχίδα της. Το όνομα του προέρχεται από την αρχαία ονομασία της Μεσογειακής πόλης Tarragona, ένα ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο με εκπληκτική αρχιτεκτονική. Το Tarraco είναι το πρώτο όνομα μοντέλου SEAT που επιλέχθηκε μέσω δημόσιας ψηφοφορίας από περισσότερους από 140.000 φίλους της μάρκας που συμμετείχαν στο τελικό στάδιο της πρωτοβουλίας #SEATseekingName. Το νέο Tarraco βρίσκεται στην κορυφή της οικογένειας SUV της Seat, ως ο μεγαλύτερος αδελφός των Ateca και Arona. Η παραγωγή του ξεκίνησε τον Οκτώβριο στο εργοστάσιο στο Wolfsburg και στην Ελλάδα θα είναι διαθέσιμο από τον Μάρτιο του 2019.

CUPRA Η έναρξη του ταξιδιού της νέας μάρκας ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με την παρουσίαση του πρώτου μοντέλου, του CUPRA Ateca, ενός SUV υψηλής απόδοσης που σηματοδοτεί την αρχή της νέας εποχής και το οποίο είναι το τέλειο αυτοκίνητο για το λανσάρισμα της μάρκας CUPRA στην αγορά. Η ηλεκτρική αγωνιστική έκδοση της CUPRA, το e-Racer, θα συμμετάσχει στο νέο Πρωτάθλημα ETCR που ξεκινάει το 2020.

Ισχυρό top management Ο πρόεδρος του Ομίλου Volkswagen, Dr. Herbert Diess, διορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Seat τον Ιούνιο. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Seat, Luca de Meo, είναι ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Volkswagen Group España Distribución από τον Ιούλιο, τίτλος που τον καθιστά τον υψηλότερο στην ιεραρχία εκπρόσωπο του Ομίλου Volkswagen στην Ισπανία.

Ni hao, Κίνα Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Volkswagen Group China, JAC και SEAT που σηματοδοτεί την προώθηση της ηλεκτρικής κινητικότητας στην Κίνα. Αναφορικά με το θέμα υπογράφηκαν δύο στρατηγικές συμφωνίες στο Βερολίνο και τη Μαδρίτη το 2018, όπου η Seat έγινε εταίρος στην κοινοπραξία JAC Volkswagen για την είσοδό της στην τοπική αγορά από το 2021 και για την δημιουργία από κοινού ηλεκτρικών προϊόντων Seat. Η JAC Volkswagen Automotive Co., Ltd. πραγματοποίησε την τελετή εγκαινίων για το «New Energy Passenger Vehicle Project R&D Centre» με έδρα στη Hefei, πόλη της επαρχίας Anhui.

Με το βλέμμα στην Αφρική Η Seat ορίστηκε από την Volkswagen AG για να οδηγήσει την ανάπτυξη του Ομίλου στη Βόρεια Αφρική. Η Seat ενίσχυσε την ανάπτυξή της στην Αλγερία με τη συναρμολόγηση του Arona, Leon (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης CUPRA), Ateca και Ibiza στο εργοστάσιο του Volkswagen Group στο Relizane. Από το 2017 που εγκαινιάστηκε το εργοστάσιο περισσότερα από 60.000 Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, Passat, Caddy, Skoda Octavia, Rapid, Fabia, Audi A3, Q2 και Seat Ibiza, Arona, Leon και Ateca, έχουν συναρμολογηθεί εκεί.

Η Seat στη Νορβηγία Συνεχίζοντας τη διεθνή επέκταση της εταιρείας, η Seat από τον Απρίλιο εγκαινίασε την παρουσία της στη Νορβηγία μια χώρα αναφοράς στις νέες τάσεις και τη μελλοντική κινητικότητα, με μια νέα μορφή διανομής που βασίζεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Seat επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν αυτοκίνητο 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Ο απλός σχεδιασμός και η εύκολη χρήση της πλατφόρμας καθιστούν δυνατή την ολοκλήρωση της συναλλαγής αγοράς μέσα σε 10 λεπτά, μετά την πραγματοποίηση μόνο πέντε κλικς.

Αναβίωση του συνδεδεμένου αυτοκινήτου Μετά την πρωτοπορία της Seat στην ενσωμάτωση του συστήματος πλοήγησης WAZE, ήταν επίσης και η πρώτη μάρκα που ενσωμάτωσε την μουσική εφαρμογή αναγνώρισης τραγουδιών Shazam στα οχήματά της. Αυτό το νέο βήμα στη συνδεσιμότητα ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο με την έναρξη της φωνητικής εφαρμογής Amazon Alexa στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Το Alexa επιτρέπει στους οδηγούς να βελτιστοποιούν το χρόνο τους στο τιμόνι και να απλοποιούν την πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Φύλακας άγγελος, μηδενικά ατυχήματα Στο Smart City Expo World Congress που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη τον περασμένο Νοέμβριο, η Seat παρουσίασε μια εξελιγμένη έκδοση του πρωτοτύπου Cristobal, που περιλαμβάνει προηγμένους βοηθούς ασφαλείας με στόχο τη μείωση των κινδύνων και των ατυχημάτων. Στο πλαίσιο της εξέλιξής του, το Cristobal διαθέτει πλέον τεχνολογία 5G που επιτρέπει τη σύνδεση του οχήματος με το περιβάλλον του (πεζοί και οδοί), χαρακτηριστικό που δοκιμάστηκε σε συνεργασία με την Telefónica.

Scooting με την Seat Στο Smart City Expo World Congress, η εταιρεία παρουσίασε επίσης το νέο Seat eXS powered by Segway, ένα e-KickScooter που σηματοδοτεί το πρώτο βήμα της SEAT στη στρατηγική της micromobility, με στόχο την ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής αστικής κινητικότητας τελευταίου μιλίου.

Κινητικότητα εν κινήσει Από τότε που δημιουργήθηκε στα τέλη του 2017, το Seat Metropolis: Lab Barcelona εργάζεται για την ανάπτυξη καινοτόμων προτάσεων ενίσχυσης της αστικής κινητικότητας. Αρχικά projects είναι το Bus on Demand, που στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων συγκοινωνιών με μία υπηρεσία που προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών καθώς και το ride-sharing app με το οποίο οι άνθρωποι που μένουν στην ίδια περιοχή μπορούν να μοιραστούν το ίδιο όχημα και διαδρομή και να μετακινηθούν μαζί.

Respiro, carsharing από τη Seat Στο Mobile World Congress (MWC), η Seat ανακοίνωσε τη δημιουργία της XMOBA, μιας ανεξάρτητης εταιρείας για την ανάπτυξη και δοκιμή έξυπνων νέων υπηρεσιών κινητικότητας. H XMOBA προέκυψε μετά την εξαγορά της ισπανικής start-up Respiro, ενός πρωτοποριακού ωρομίσθιου start-up μίσθωσης αυτοκινήτων που λειτουργεί στη Μαδρίτη με σύστημα αμοιβής ανά χρήση. Στόχος της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να εξελιχθεί σε κορυφαίος πάροχος στις υπηρεσίες μετακινήσεων.

Hola, Dr.Vollmer Ο Dr. Christian Vollmer έγινε ο νέος Seat Vice-president Production and Logistics τον Μάρτιο. Σε αυτή τη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της δέσμευσης στη Βιομηχανία 4.0, θα είναι επίσης υπεύθυνος για την προώθηση των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τις προκλήσεις της μελλοντικής κινητικότητας, εκτός από την επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα κέντρα παραγωγής της Seat. Ο Dr. Rainer Fessel έγινε ο νέος διευθυντής του εργοστασίου στο Martorell.

25 χρόνια στο Martorell, 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα Το εργοστάσιο στο Martorell, η καρδιά της Seat, γιόρτασε φέτος την 25η επέτειο λειτουργίας του. Περίπου 12.500 άτομα εργάζονται στο Martorell, στο εργοστάσιο και τις κεντρικές υπηρεσίες της εταιρείας. Πάνω από 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα, 39 μοντέλα και διαφορετικές εκδόσεις έχουν κατασκευαστεί εδώ και 25 χρόνια. Σήμερα, το εργοστάσιο στο Martorell αποτελεί σημείο αναφοράς της Βιομηχανίας 4.0, κινητήριο μοχλό ανάπτυξης για την απασχόληση και τη βιομηχανική ανάπτυξη, και ένα εργοστάσιο αποτελεσματικό, βιώσιμο και οικολογικό.

Το Audi A1 κατασκευάζεται στο Martorell Το νέο σπορ compact Audi A1 κατασκευάζεται από τον Οκτώβριο αποκλειστικά στο εργοστάσιο της Seat και διανέμεται σε όλες τις αγορές όπου πωλείται, γεγονός που συμβάλλει θετικά στην αύξηση του όγκου των εξαγωγών του εργοστασίου, που υπερβαίνει ήδη το 80%. Το Audi A1 είναι το δεύτερο premium αυτοκίνητο που κατασκευάζεται στην Ισπανία μετά το Audi Q3.

Seat Ibiza, υποψήφιος για το αυτοκίνητο της χρονιάς 2018 Το 2018 ήταν ένα έτος βραβείων για το πιο αντιπροσωπευτικό μοντέλο της ισπανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, το Ibiza. Μετά την ολοκλήρωση του 2017 με το βραβείο ABC Best Car of the Year 2018, το Ibiza συνέχισε να λαμβάνει βραβεία όλο το χρόνο: υποψήφιο Car of the Year 2018, Best Supermini by What Car? (Βρετανία), Firmenauto des Jahres 2018 στη Γερμανία, Citadine de Réference από την La Revue Automobile στη Γαλλία, Best Car of the Year 2018 στην Καταλονία, Best Cars 2018 Motorpress Ibérica βραβευθέν για το Best Utilitarian και βραβείο Schibsted Motor Awards Compact Car για Best Small και Compact Car μεταξύ άλλων.

Το πρώτο CNG urban SUV του κόσμου Το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού ήταν το σκηνικό για την παγκόσμια παρουσίαση του νέου Arona TGI, του πρώτου urban SUV στον κόσμο εξοπλισμένο με ένα υβριδικό κινητήρα τροφοδοτούμενο με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) και βενζίνη. Επιπλέον, η Seat υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας με την Snam και την AFGNV για την προώθηση του φυσικού αερίου και του βιοαερίου στην Ιταλία και τη Γαλλία.

CARS, περισσότερο από τα αυτοκίνητα Το 2018, η Seat γιόρτασε την πρώτη επέτειο του κέντρου υγειονομικής περίθαλψης CARS, που έκανε την εταιρεία πρωτοπόρο στις προληπτικές ιατρικές υπηρεσίες και παράδειγμα υγιούς εταιρείας. Επιπλέον, η Seat Healthy Company Scientific Committee πραγματοποιεί τη μελέτη MedCARS για να καθορίσει τα οφέλη ενός υγιεινού τρόπου ζωής για τους εργαζομένους και το ευρύ κοινό. Επιπλέον, περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι του ομίλου Volkswagen στην Ισπανία επωφελούνται από τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρει η Seat σε όλους τους εργαζομένους της._Δελτίο Τύπου