Σεισμός στη Γερμανία: Καταρρέει ιστορική αλυσίδα εμπορίας αυτοκινήτων

Η Autohaus König, μια από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες αλυσίδες εμπορίας αυτοκινήτων στη Γερμανία βρίσκεται στα πρόθυρα της πτώχευσης.

Στα πρόθυρα της κατάρρευσης βρίσκεται ο γερμανικός κολοσσός εμπορίας αυτοκινήτων Autohaus König, καθώς κατέθεσε αίτηση πτώχευσης με τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις του να ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη αφορά τόσο τη μητρική εταιρεία στο Βερολίνο όσο και τη θυγατρική της στο Τέλτοβ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας «προσωρινής διαδικασίας αφερεγγυότητας» που στοχεύει στην αναδιάρθρωση του ομίλου και όχι στο άμεσο οριστικό «λουκέτο».

Σε ύφεση η αγορά αυτοκινήτου στη Γερμανία

Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα των βίαιων αλλαγών που συγκλονίζουν συνολικά την αυτοκινητοβιομηχανία. Η μετάβαση από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στην ηλεκτροκίνηση, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από νέους παίκτες της αγοράς και η παρατεταμένη στασιμότητα στις πωλήσεις καινούργιων οχημάτων συμπίεσαν ανεπανόρθωτα τα οικονομικά του ομίλου.

Πριν οδηγηθεί στο δικαστήριο, η διοίκηση επιχείρησε να καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με μετόχους, τράπεζες και κατασκευαστές, όμως οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε αδιέξοδο.

Μια αλυσίδα με μεγάλη κληρονομιά

Πρόκειται για ένα ισχυρό σοκ για τη γερμανική αγορά, καθώς η Autohaus König κουβαλά μια ιστορία σχεδόν 60 ετών. Η διαδρομή της ξεκίνησε το 1966 από ένα μικρό, ανεξάρτητο συνεργείο στο Δυτικό Βερολίνο που ίδρυσε ο Gotthard König.

Με την πάροδο των δεκαετιών, η επιχείρηση εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εμπορίας αυτοκινήτων στην ανατολική Γερμανία, διαθέτοντας σήμερα 84 καταστήματα και απασχολώντας περίπου 1.200 εργαζομένους σε κρατίδια όπως το Βερολίνο, το Βρανδεμβούργο, η Σαξονία και η Θουριγγία. Ο όμιλος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εταίρους της Renault στη Γερμανία από το 1980, ενώ το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει τη Dacia και τις μάρκες του ομίλου Stellantis.

Παρά την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης, η καθημερινή δραστηριότητα της εταιρείας συνεχίζεται προς το παρόν κανονικά. Οι εκθέσεις, τα συνεργεία, η παροχή ανταλλακτικών και οι υπηρεσίες σέρβις παραμένουν σε πλήρη λειτουργία, ενώ οι παραγγελίες και οι επισκευές εκτελούνται βάσει προγράμματος. Παράλληλα, οι μισθοί των εργαζομένων είναι διασφαλισμένοι για το αμέσως επόμενο διάστημα μέσω του κρατικού επιδόματος αφερεγγυότητας.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για το μέλλον του ομίλου. Όλες οι πλευρές βρίσκονται σε εντατικές συζητήσεις με τη Renault και τη Stellantis για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου διάσωσης, με πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση των περισσότερων σημείων πώλησης και των θέσεων εργασίας.

Με πληροφορίες από το auto-motor-und-sport.de

Φωτογραφίες: Autohaus Konig Facebook