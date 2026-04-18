Μια υπόθεση που μοιάζει περισσότερο με σενάριο απάτης που παρουσιάζεται σε ταινία έρχεται στο φως από το μακρινό Μαϊάμι, αποκαλύπτοντας τις σκοτεινές πτυχές της αγοράς αυτοκινήτου και της χρηματοδότησης.

Στο επίκεντρο της απίθανης αυτής ιστορίας βρίσκεται μια 38χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να απέκτησε 10 οχήματα μέσα σε μόλις 8 ημέρες, αξιοποιώντας ένα εξελιγμένο σχήμα οικονομικής απάτης, γνωστό ως «credit bust-out».

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα -που εργαζόταν ως σερβιτόρα- κατάφερε να εξασφαλίσει διαδοχικά δάνεια δηλώνοντας ψευδή επαγγελματική ιδιότητα και εισόδημα που άγγιζε τα 180.000 δολάρια τον μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, απέκτησε μια εντυπωσιακή «συλλογή» οχημάτων, που περιλάμβανε μοντέλα όπως μια Chevrolet Corvette Stingray, μια BMW i8, μια Mercedes S560, αλλά και διάφορα πολυτελή SUV και μοτοσυκλέτες.

Οι αγορές στις οποίες προέβη η νεαρή γυναίκα πραγματοποιήθηκαν μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, πριν προλάβουν να καταγραφούν τα νέα χρέη στο πιστωτικό της προφίλ. Έτσι, το σύστημα δεν «έβλεπε» τον πραγματικό δανεισμό, επιτρέποντας την έγκριση πολλαπλών χρηματοδοτήσεων σχεδόν ταυτόχρονα.

Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μεμονωμένη. Η γυναίκα φέρεται να λειτουργούσε ως «straw buyer», δηλαδή ως πρόσωπο που χρησιμοποιείται από μέλη ενός ευρύτερου κυκλώματος για τη λήψη δανείων, πίσω από το οποίο βρίσκονται μεσάζοντες και -σε ορισμένες περιπτώσεις- στελέχη αντιπροσωπειών που παρακάμπτουν τους ελέγχους. Παρόμοια κυκλώματα έχουν ήδη εντοπιστεί στις ΗΠΑ, με ζημιές για τράπεζες και εταιρείες χρηματοδότησης που ανέρχονται σε εκατομμύρια δολάρια.

Το φαινόμενο των «credit bust-out» δεν είναι νέο, όμως η συγκεκριμένη υπόθεση στο Μαϊάμι αναδεικνύει την ευκολία με την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί κανείς τα κενά του συστήματος. Και τελικά, το κόστος δεν περιορίζεται στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αλλά μετακυλίεται και στους ίδιους τους καταναλωτές, μέσα από ακριβότερα δάνεια και αυστηρότερους όρους χρηματοδότησης.

Με πληροφορίες από 7 News Miami