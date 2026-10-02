Ο 29χρονος Σέρβος αγόραζε πετρέλαιο με κάρτα κροατικής επιχείρησης και το πουλούσε σε οδηγούς σε εξωφρενικά χαμηλή τιμή.

Σε μια περίοδο που οι τιμές των καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν σπάνε ρεκόρ, η είδηση ότι κάποιος προσέφερε πετρέλαιο με τιμή 1 ευρώ το λίτρο μοιάζει εκτός πραγματικότητας.

Κι όμως, για αρκετούς μήνες στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, αυτό ήταν μια καθημερινή συνήθεια για δεκάδες οδηγούς. Πίσω όμως από αυτήν την «προσφορά», δεν κρυβόταν κάποια επιδότηση ή επιχειρηματική πρωτοβουλία, αλλά μια καλοστημένη απάτη.

Πρωταγωνιστής της υπόθεσης ήταν ένας 29χρονος Σέρβος, μόνιμος κάτοικος της περιοχής, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο εδώλιο του κατηγορουμένου, αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες.

Αγόραζε πετρέλαιο με κάρτα κροατικής εταιρείας

Όλα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν στην κατοχή του νεαρού άνδρα έφτασε, από αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής τρόπο, μια εταιρική κάρτας καυσίμων που ανήκε σε μία κροατική μεταφορική εταιρεία. Η συγκεκριμένη κάρτα, η οποία προοριζόταν για τον ανεφοδιασμό του στόλου της κροατικής εταιρείας, μετατράπηκε σε εργαλείο… πλουτισμού.

Ο 29χρονος, χωρίς κανένα προηγούμενο ποινικό μητρώο, οργάνωσε ένα δίκτυο διανομής καυσίμων. Οδηγοί που επιθυμούσαν να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους με diesel στη μισή τιμή (η τιμή του πετρελαίου στην Αυστρία φτάνει τα 2,26 ευρώ το λίτρο) επικοινωνούσαν μαζί του τηλεφωνικά και στη συνέχεια κανόνιζαν μυστικά ραντεβού σε συγκεκριμένο πρατήριο υγρών καυσίμων της πόλης.

Το πουλούσε σε οδηγούς για 1 ευρώ το λίτρο

Στο σημείο συνάντησης, ο 29χρονος αναλάμβανε προσωπικά τη διαδικασία της πληρωμής στην αντλία χρησιμοποιώντας την ξένη εταιρική κάρτα. Την ίδια ώρα, οι οδηγοί γέμιζαν τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κατέφθαναν στο πρατήριο εφοδιασμένοι με πλαστικά μπιτόνια, προκειμένου να αποθηκεύσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμου.

Σε αντάλλαγμα, οι οδηγοί κατέβαλλαν στον 29χρονο το ποσό του 1 ευρώ για κάθε λίτρο, με αποτέλεσμα ο Σέρβος να καρπώνεται συστηματικά μεγάλα ποσά, χωρίς κανένα απολύτως κόστος.

Η ζημία που προκάλεσε φτάνει τα 68.000 ευρώ

Η απάτη διήρκησε για περίπου πέντε μήνες, από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η κάρτα χρησιμοποιήθηκε συνολικά 136 φορές. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αγοράστηκαν περίπου 54.000 λίτρα πετρελαίου, προκαλώντας στην κροατική μεταφορική εταιρεία συνολική οικονομική ζημία που αγγίζει τα 68.000 ευρώ.

Το δικαστήριο καλείται τώρα να εξετάσει τις λεπτομέρειες των διαδοχικών συναλλαγών, αλλά και το πώς η χρήση της κάρτας παρέμεινε απαρατήρητη από την εταιρεία για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.