Shark: Έρχεται στην Ευρώπη το pick-up της BYD με τους 436 ίππους

Με πολιορκητικό κριό την τεχνολογία Super Hybrid DMO και αρωγό τις ικανοποιητικές εκδρομικές ικανότητες, το Shark ανακατεύει την τράπουλα στην κατηγορία των pick-up.

Στην ευρωπαϊκή αγορά αρχίζει να σταδιοδρομεί το Shark, το πρώτο pick-up στην ιστορία της BYD, το οποίο επωφελείται από την plug-in Super Hybrid τεχνολογία DMO.

Το pick-up της BYD έχει μήκος 5.457 χλστ. ενώ όπως υποδηλώνει η ονομασία του αντλεί έμπνευση από τον καρχαρία. Αυτό αποτυπώνεται και σε σχεδιαστικό επίπεδο, με τα φωτιστικά σώματα στο μπροστινό μέρος να είναι ψηλά τοποθετημένα, αναπαριστώντας τα μάτια του καρχαρία. Η μεγάλη μάσκα και το κάτω μέρος του προφυλακτήρα παραπέμπει στο ανοιχτό στόμα του θηρευτή τη στιγμή της επίθεσης.

Ταυτόχρονα, πρακτικά στοιχεία όπως τα πλαϊνά σκαλοπάτια, τα προστατευτικά τόξα στους θόλους των τροχών και οι πλαστικές επενδύσεις στο κάτω μέρος του αμαξώματος συμβάλλουν στην προστασία του οχήματος. Η δυναμική εμφάνιση του μοντέλου ενισχύεται από τους τροχούς των 18 ιντσών και τα ελαστικά υψηλού προφίλ.

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει η φωτεινή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος της πόρτας του χώρου φόρτωσης, ενώ τα πίσω φωτιστικά σώματα στις άκρες του αμαξώματος ενισχύουν την εικόνα στιβαρότητας. Το μεταξόνιο ανέρχεται στα 3.260 χιλιοστά, ενώ οι κοντοί πρόβολοι συμβάλλουν σε γωνίες προσέγγισης και διαφυγής 31° και 19,3° αντίστοιχα.

Όπως αναφέρει η BYD, στο εσωτερικό ο χώρος έχει σχεδιαστεί με προτεραιότητα στην άνεση, διαθέτοντας θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός σπορ καθίσματα, μαλακά στην αφή υλικά στις βασικές επιφάνειες και έμφαση στην εργονομία. Εμπρός από τον οδηγό δεσπόζει ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, ενώ στο κέντρο βρίσκεται η μεγαλύτερη οθόνη infotainment της κατηγορίας, 15,6 ιντσών.Στα πίσω καθίσματα το πλήρως επίπεδο δάπεδο εξασφαλίζει περισσότερο χώρο για τα πόδια τριών επιβατών, ενώ η απόσταση για τα γόνατα αγγίζει τα 90 εκατοστά.

Super Hybrid DMO

Η τεχνολογία Super Hybrid είναι ήδη γνωστή στην Ευρώπη μέσω των μοντέλων DM-i της BYD, όπως τα Seal U DM-i, Seal 6 DM-i και Sealion 5 DM-i. Τώρα οι ίδιες αρχές αποδοτικότητας και επιδόσεων υιοθετούνται από ένα όχημα με αυξημένες δυνατότητες κίνησης σε σκληροτράχηλες επιφάνειες μέσω της τεχνολογίας Super Hybrid DMO (Dual Mode Off-road).

Το σύστημα DMO διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες: έναν στον εμπρός άξονα με απόδοση 231 ίππων και 310 Nm ροπής και έναν στον πίσω άξονα με 204 ίππους και 340 Nm ροπής. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 436 ίππους και τα 650 Nm ροπής, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,7 δλ.

Η τεχνολογία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση. Έτσι, ο υπερτροφοδοτούμενος τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρου, τοποθετημένος κατά τον διαμήκη άξονα, λειτουργεί τον περισσότερο χρόνο ως γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας είτε απευθείας για τους ηλεκτροκινητήρες είτε για την Blade Battery (μπαταρία), η οποία βρίσκεται στην καρδιά του συστήματος κίνησης. Από μόνος του, αποδίδει 150 PS και 240 Nm ροπής.

Το BYD Shark διαθέτει πλαίσιο τύπου σκάλας, προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη άρθρωση των τροχών, ενώ η κατασκευή του έχει σχεδιαστεί ειδικά για να φιλοξενεί τα βασικά εξαρτήματα του συστήματος κίνησης DMO. Η Blade Battery είναι ενσωματωμένη στην πλατφόρμα μέσω της τεχνολογίας CTC (Cell-to-Chassis), εξασφαλίζοντας ότι προστατεύεται κατάλληλα σε πιο δύσκολες συνθήκες. Η τεχνολογία CTC ενισχύει επίσης σημαντικά τη συνολική ασφάλεια του οχήματος, καθώς περισσότερο από το 50% της κατασκευής αποτελείται από χάλυβα υψηλής αντοχής. Η συνδυαστική αντοχή της δομής του SHARK είναι 34.048 Nm/deg.

Με χωρητικότητα 32,2 kWh, η Blade Battery του Shark εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 90 χλμ., ένα ακόμη νέο σημείο αναφοράς για την κατηγορία. Με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ, το Shark μπορεί να διανύσει 675 χλμ., ενώ η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου κατά WLTP είναι 3,5 λτ/100 χλμ. Ακόμη και με την μπαταρία στο χαμηλότερο επίπεδο φόρτισης, το Shark καταναλώνει 9,6 λτ./100 χλμ.

Η πλήρης επαναφόρτιση της μπαταρίας από κατάσταση φόρτισης 15% απαιτεί λίγο περισσότερο από τρεις ώρες όταν το όχημα συνδεθεί σε τριφασικό φορτιστή AC 11 kW. Για ταχύτερες φορτίσεις, η στάνταρ δυνατότητα φόρτισης DC 55 kW μπορεί να φορτίσει την μπαταρία από 30% έως 80% σε μόλις 21 λεπτά.

Το “Dual Mode” του DMO αναφέρεται τόσο στο πρόγραμμα EV όσο και HEV (Hybrid), ενώ υπάρχουν τέσσερις καταστάσεις λειτουργίας. Στη λειτουργία EV, οι ηλεκτροκινητήρες κινούν αποκλειστικά το όχημα. Στη λειτουργία HEV Series Mode, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως σε αστικές συνθήκες, ο βενζινοκινητήρας παράγει ηλεκτρική ενέργεια είτε για να τροφοδοτήσει τον ηλεκτροκινητήρα είτε για να επαναφορτίσει την μπαταρία. Όταν απαιτείται εντονότερη επιτάχυνση, το όχημα μπορεί να μεταβεί στη λειτουργία HEV Parallel Mode, επιτρέποντας στον θερμικό κινητήρα και στους ηλεκτροκινητήρες να συνεργάζονται για την κίνηση του οχήματος. Στη συνέχεια, όταν το αυτοκίνητο κινείται με υψηλή σταθερή ταχύτητα, για παράδειγμα σε αυτοκινητόδρομο, ο κινητήρας μπορεί να κινεί απευθείας το όχημα, εφόσον αυτό κρίνεται ως ο πιο αποδοτικός τρόπος διατήρησης της ταχύτητας.

Πέρα από αυτόν τον υβριδικό έλεγχο, ο οποίος διαχειρίζεται τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα, το Shark διαθέτει έξυπνο σύστημα τετρακίνησης που διαχειρίζεται την παροχή ισχύος σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους εδάφους: άμμο, λάσπη, χιόνι και χώμα. Η διάταξη της ανάρτησης του οχήματος, με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω, έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει άνεση και ικανότητα κίνησης σε μεγάλη ποικιλία επιφανειών, ενώ το Hill Descent Control ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό.

Το Shark έχει ικανότητα ρυμούλκησης 2.500 κιλών και μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 790 κιλών, καθιστώντας το κατάλληλο για πολλά επαγγελματικά project και δράσεις lifestyle. Παράλληλα, ο χώρος φόρτωσης των 1.200 λίτρων είναι αρκετά μεγάλος για τα είδη φορτίου που χρειάζεται να μεταφέρονται στην εργασία και στην καθημερινή ζωή.

Μετά την πρεμιέρα του στο Goodwood Festival of Speed, το Shark θα ξεκινήσει αρχικά την εμπορική του πορεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν παρουσιαστεί σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές το δεύτερο εξάμηνο του 2026.