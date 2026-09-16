Shelby Cobra Daytona Coupe του 1964 πουλήθηκε για ποσό – ρεκόρ

Ήταν η μοναδική Daytona Coupe που ανήκε προσωπικά στον Carroll Shelby, γεγονός που αύξησε ακόμη περισσότερο τη συλλεκτική της αξία.

Μια Shelby Cobra Daytona Coupe του 1964 πουλήθηκε έναντι 42.905.000 δολαρίων (37.000.000 ευρώ) στη δημοπρασία Gooding Christie’s Pebble Beach Auctions.

Το ιστορικό αγωνιστικό αυτοκίνητο έγινε έτσι το ακριβότερο αμερικανικό αυτοκίνητο που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 22 εκατομμυρίων δολαρίων, που είχε σημειωθεί το 2018 από μια Duesenberg SSJ του 1935.

Η αγωνιστική ιστορία της συγκεκριμένης Shelby Daytona

Η συγκεκριμένη Shelby Daytona πραγματοποίησε το αγωνιστικό της ντεμπούτο στο Tour de France Automobile του 1964.

Με τους Bob Bondurant και Jochen Neerpasch στο τιμόνι, το αυτοκίνητο με αριθμό πλαισίου CSX2300 δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον εξαντλητικό αγώνα.

Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων κατέκτησε το Πρωτάθλημα FIA GT του 1965 με την Daytona Coupe.

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Μετά την επιτυχημένη εκείνη σεζόν, το πρόγραμμα της Daytona τερματίστηκε, καθώς ο Carroll Shelby επικέντρωσε τις προσπάθειές του στο Ford GT40.

Το συγκεκριμένο αγωνιστικό αυτοκίνητο πήγε στην Ιαπωνία την επόμενη χρονιά, όπου συμμετείχε σε εγχώριους αγώνες και παράλληλα κυκλοφορούσε τακτικά στους δημόσιους δρόμους.

Η σπανιότερη Shelby Daytona Coupe απ’ όλες

Η αστρονομική τιμή των 42,9 εκατομμυρίων δολαρίων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σπανιότητα της συγκεκριμένης Shelby Cobra Daytona Coupe.

Κατασκευάστηκαν μόλις έξι Daytona Coupe συνολικά και αυτό το αυτοκίνητο ήταν το μοναδικό από τα έξι που αγωνίστηκε την εποχή εκείνη με ιδιώτη ιδιοκτήτη.

Μετά από οκτώ χρόνια στην Ιαπωνία, ο ίδιος ο Carroll Shelby αγόρασε τη συγκεκριμένη Daytona Coupe και την επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήταν η μοναδική Daytona Coupe που ανήκε προσωπικά στον Carroll Shelby, γεγονός που αύξησε ακόμη περισσότερο τη συλλεκτική της αξία.

Το σπορ αυτοκίνητο, σχεδιασμένο από τον Peter Brock, δεν έμεινε απλώς κλεισμένο σε κάποιο γκαράζ τις τελευταίες δεκαετίες.

Έχει συμμετάσχει δύο φορές στο Goodwood Festival of Speed και τρεις φορές στο Goodwood Revival.

Η Coupe επέστρεψε μάλιστα και στη Γαλλία για να συμμετάσχει στο Tour Auto, το οποίο πλέον αποτελεί αποκλειστικά διοργάνωση για ιστορικά αυτοκίνητα.

Η Daytona Coupe ήταν πιθανότατα το πολυτιμότερο και πιο αγαπημένο προσωπικό αυτοκίνητο του Carroll Shelby, αν αναλογιστεί κανείς πόσο σημαντικό θεωρούσε το πρωτάθλημα του 1965.