Σηκώνει μανίκια η Stellantis: Επενδύσεις 60 δισ. ευρώ και τουλάχιστον 60 νέα μοντέλα

O όμιλος θα επικεντρωθεί σε 6 βασικούς πυλώνες που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέα μοντέλα και τεχνολογίες, ενίσχυση συνεργασιών, αναδιάρθρωση της παραγωγής και μεγαλύτερη αυτονομία των περιφερειακών αγορών.

Η Stellantis παρουσίασε το «FaSTLAne 2030», ένα πενταετές στρατηγικό σχέδιο ύψους 60 δισ. ευρώ, που έχει ως στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της κερδοφορίας της.

Το πλάνο του ομίλου βασίζεται σε έξι βασικούς πυλώνες που συνίστανται στην τοποθέτηση του πελάτη στο επίκεντρο, αλλά και σε επενδύσεις σε αγορές και μάρκες με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Οι πυλώνες του FaSTLAne 2030 είναι:

Πιο αποτελεσματική διαχείριση του μοναδικού χαρτοφυλακίου μαρκών

Επενδύσεις σε παγκόσμιες πλατφόρμες, συστήματα κίνησης και τεχνολογίες

Συνεργασίες που ενισχύουν τα βασικά πλεονεκτήματα της Stellantis

Βελτιστοποίηση του παραγωγικού δικτύου

Αριστεία στην εκτέλεση

Ενδυνάμωση των περιφερειακών και τοπικών ομάδων

1) Πιο αποτελεσματική διαχείριση του μοναδικού χαρτοφυλακίου μαρκών

Όπως ανακοίνωσε η Stellantis, έχει ήδη επανασχεδιαστεί ο τρόπος διαχείρισης των μαρκών και του σχεδιασμού προϊόντων, με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα κεφαλαίων, την αποφυγή διπλών επενδύσεων και την ενίσχυση της κερδοφορίας.

Από σήμερα έως το 2030, θα παρουσιαστούν πάνω 60 νέα μοντέλα και 50 facelift εκδοχές υφιστάμενων οχημάτων: Ειδικότερα, προβλέπεται το λανσάρισμα 29 αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, 15 plug-in υβριδικών ή με ranger extender, 24 υβριδικών και 39 με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή mild hybrid τεχνολογία.

Με τη νέα αυτή στρατηγική, η Stellantis διαθέτει πλέον τέσσερις παγκόσμιες μάρκες με τη μεγαλύτερη κλίμακα και τις υψηλότερες προοπτικές κερδοφορίας, οι οποίες είναι οι Jeep, Ram, Peugeot και Fiat. Το 70% των επενδύσεων του σχεδίου σε μάρκες και προϊόντα θα κατευθυνθεί σε αυτές τις μάρκες, καθώς και στη Pro One, τη μονάδα επαγγελματικών οχημάτων της Stellantis.

Οι πέντε περιφερειακές μάρκες της εταιρείας – Chrysler, Dodge, Citroen, Opel και Alfa Romeo θα επωφεληθούν από τις ίδιες παγκόσμιες πλατφόρμες και τεχνολογίες, διατηρώντας παράλληλα τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα. Οι DS και Lancia θα αναλάβουν την εκπροσώπηση της Stellantis στην premium κατηγορία, υπό τη διαχείριση των Citroen και Fiat αντίστοιχα.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να ενισχύσει το μέλλον της Maserati, προσθέτοντας δύο νέα μοντέλα της κατηγορίας E. Ένας αναλυτικός οδικός χάρτης θα παρουσιαστεί στη Μόντενα τον Δεκέμβριο του 2026.

2) Επενδύσεις σε παγκόσμιες πλατφόρμες, συστήματα κίνησης και τεχνολογίες

Τα επόμενα πέντε χρόνια, η Stellantis θα επενδύσει περισσότερα από 24 δισ. ευρώ σε παγκόσμιες πλατφόρμες, συστήματα κίνησης και νέες τεχνολογίες. Οι πλατφόρμες είναι σχεδιασμένες με αρθρωτή φιλοσοφία ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν ένα μεγάλο εύρος προϊόντων. Μέχρι το 2030, το 50% της παγκόσμιας ετήσιας παραγωγής θα βασίζεται σε τρεις παγκόσμιες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένης της ολοκαίνουργιας STLA One η οποία δημιουργήθηκε εξαρχής για να μεγιστοποιεί την κοινή χρήση εξαρτημάτων και την ανταγωνιστικότητα.

Επιπροσθέτως, η Stellantis ανακοίνωσε ότι δεν θα βασιστεί σε μόνο μία τεχνολογική λύση, σε επίπεδο συστημάτων κίνησης, αλλά θα υιοθετήσει μια πιο ολιστική προσέγγιση, λανσάροντας νέα υβριδικά μοντέλα, νέα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και ιδιαίτερα αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ο όμιλος θα ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρο τεχνολογικό οικοσύστημα, συνάπτοντας συνεργασίες με κορυφαίους εταίρους. Πρόκειται για τεχνολογικές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης μεταξύ οδηγού και οχήματος μέσω του συστήματος STLA SmartCockpit.

3) Συνεργασίες που ενισχύουν τα βασικά πλεονεκτήματα της Stellantis

Η εταιρεία προχωρά σε νέες συνεργασίες ή επεκτείνει υπάρχουσες, αναπτύσσοντας και χρηματοδοτώντας από κοινού προϊόντα, με στόχο, την πρόσβαση σε επιπλέον αγορές, τη διεύρυνση τεχνολογικών επιλογών, την αύξηση της αξιοποίησης παραγωγικής δυναμικότητας, και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην προμήθεια εξαρτημάτων.

Μεταξύ άλλων, μαζί με τη Leapmotor θα κάνουν κοινή χρήση της παραγωγικής δυναμικότητας στα εργοστάσια της Μαδρίτης και της Σαραγόσα, σύμφωνα με τις επερχόμενες απαιτήσεις “Made in Europe”.

Με τον ιστορικό της συνεργάτη Dongfeng, η Stellantis εγκαινιάζει μια νέα εποχή συνεργασίας μέσω της κοινοπραξίας DPCA με έδρα την Κίνα, για την παραγωγή δύο μοντέλων Peugeot και ισάριθμων μοντέλων Jeep που θα διατίθενται στην ασιατική χώρα και σε άλλες αγορές.

Σε συνεργασία με την Tata, η εταιρεία ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της στις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού, Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Νότιας Αμερικής μέσω συνεργειών στην παραγωγή, την εφοδιαστική αλυσίδα, τα προϊόντα και την τεχνολογία. Με τη Jaguar Land Rover (JLR), η εταιρεία σχεδιάζει να εξετάσει συνεργασία στην ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συμμαχίες επεκτείνονται και στους τομείς του software, των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), των μπαταριών και της τεχνητής νοημοσύνης, με συμπράξεις με εταιρείες όπως οι Applied Intuition, Qualcomm, Wayve, NVIDIA, Uber, Mistral AI και CATL.

4) Βελτιστοποίηση του παραγωγικού δικτύου

Με το FaSTLAne 2030, ο βαθμός αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας θα αυξηθεί σημαντικά σε όλες τις περιοχές. Στην Ευρώπη, η παραγωγική δυναμικότητα αναμένεται να μειωθεί κατά περισσότερες από 800.000 μονάδες, μέσω της αναδιάρθρωσης εργοστασίων (όπως στο Πουασί) και της αξιοποίησης συνεργασιών (όπως στη Μαδρίτη, τη Σαραγόσα και τη Ρεν), με στόχο παράλληλα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στη μεταποίηση. Η αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας θα αυξηθεί από το 60% στο 80% έως το 2030.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αυξημένη παραγωγή αναμένεται να βελτιώσει την αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας στο 80% έως το 2030. Παράλληλα, στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, το σχέδιο προβλέπει τοπική παραγωγή προϊόντων, οδηγώντας σε πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας έως το 2030.

5) Αριστεία στην εκτέλεση

Όπως επισημαίνει ο όμιλος, το FaSTLAne 2030 δίνει συνεχή έμφαση στην αποτελεσματική υλοποίηση, κυρίως όσον αφορά την αύξηση της ταχύτητας, της ποιότητας και της αποδοτικότητας σε όλες τις περιοχές.

Στον τομέα της ανάπτυξης προϊόντων, η εταιρεία θα επιταχύνει σημαντικά τους κύκλους εξέλιξης οχημάτων, θέτοντας ως στόχο τους 24 μήνες, όταν σήμερα απαιτούνται έως και 40.

Στον τομέα της ποιότητας, το FaSTLAne 2030 θα βασιστεί στις σημαντικές βελτιώσεις των τελευταίων 12 μηνών και στοχεύει σε επιδόσεις κορυφαίου επιπέδου σε όλες τις περιοχές κατά τη διάρκεια του σχεδίου.

Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα κόστους, το πρόσφατα λανσαρισμένο πολυετές πρόγραμμα Value Creation Program (VCP) αναμένεται να αποφέρει ετήσια μείωση κόστους ύψους 6 δισ. ευρώ έως το 2028 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2025), καθώς και ευκαιρίες αύξησης εσόδων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα αποτελέσει βασικό μοχλό ενίσχυσης των δυνατοτήτων υλοποίησης, με περισσότερες από 120 εφαρμογές να χρησιμοποιούνται ήδη στις δραστηριότητες της εταιρείας.

6) Ενδυνάμωση περιφερειών και τοπικών ομάδων

Η Stellantis προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η λήψη αποφάσεων μεταφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό στις περιφέρειες, ενισχύοντας τη σχέση της εταιρείας με τους πελάτες που εξυπηρετεί. Παράλληλα, οι σχέσεις με συνδικάτα, αντιπροσώπους, προμηθευτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και τοπικές κοινωνίες ενισχύθηκαν σημαντικά.

Με το FaSTLAne 2030, κάθε περιφέρεια αποκτά πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιεί την παγκόσμια κλίμακα της Stellantis για να καθορίζει και να εφαρμόζει προσαρμοσμένα σχέδια που ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές συνθήκες των τοπικών αγορών και στις ιδιαίτερες προτιμήσεις των πελατών.

Στη Βόρεια Αμερική, η εταιρεία στοχεύει σε αύξηση εσόδων κατά 25% και περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας 8%-10%, εστιάζοντας:

Στο λανσάρισμα 11 ολοκαίνουργιων οχημάτων και σε 35% μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων,

στην ενίσχυση της γκάμας με 7 νέα μοντέλα κάτω από τα 40.000 δολάρια και δύο κάτω από τα 30.000 δολάρια,

και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους μέσω του.

Λόγω των ευκαιριών της αγοράς και των προοπτικών κερδοφόρας ανάπτυξης της περιοχής, το 60% από τα 36 δισ. ευρώ που θα επενδυθούν σε μάρκες και προϊόντα θα κατευθυνθεί στη Βόρεια Αμερική.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, η εταιρεία στοχεύει σε αύξηση εσόδων κατά 15% και περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας 3%-5% μέσω: