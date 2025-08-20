Σημαντικό ορόσημο για τη VW – Έφτασε τα 1,5 εκατ. οχήματα η οικογένεια ID.

Η γερμανική εταιρεία δηλώνει ότι στόχος της είναι να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.

Η Volkswagen έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημα στη μετάβασή της προς την ηλεκτροκίνηση. Παρουσία του Πρωθυπουργού της Κάτω Σαξονίας, Olaf Lies, η γερμανική μάρκα παρέδωσε σε πελάτη το υπ’ αριθμόν 1.500.000 όχημα από την οικογένεια ID., στο εργοστάσιό της στο Έμντεν. Το επετειακό όχημα είναι ένα μαύρο ID.7 Tourer Pro, το οποίο ξεχωρίζει με την αυτονομία των 606 χλμ.

«1,5 εκ. μοντέλα ID. παραδόθηκαν – αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι η Volkswagen είναι πρωτοπόρος στον τομέα της ηλεκτροκίνησης», δήλωσε ο Martin Sander, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνος για τις Πωλήσεις, το Μάρκετινγκ και τις Υπηρεσίες Μετά την Πώληση.

Περίπου 5 χρόνια μετά την παράδοση των πρώτων ηλεκτρικών οχημάτων της οικογένειας ID. (Σεπτέμβριος του 2020), η Volkswagen βρίσκεται στην κορυφή των ταξινομήσεων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία και την Ευρώπη.

«Αυτό επιβεβαιώνει ότι η γκάμα μας περιλαμβάνει τα οχήματα που χρειάζονται οι πελάτες μας. Ως εταιρεία, βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Η Volkswagen παραμένει πρωτοπόρος στη φάση ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης», εξήγησε ο Sander.

Τα εγκαίνια της οικογένειας ID. έγιναν το 2020 με το ID.3, το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που εξελίχθηκε ως 100% ηλεκτρικό, ενώ έναν χρόνο αργότερα λανσαρίστηκε το SUV ID.4, ακολουθούμενο από την coupe εκδοχή του ID.5 και το ID.Buzz.

Οι πιο πρόσφατες προσθήκες στην οικογένεια ID. είναι το ID.7 και το ID.7 Tourer, που κυκλοφόρησαν το 2024. Το ID.7 Tourer ήταν το ηλεκτρικό όχημα με τις περισσότερες ταξινομήσεις στη Γερμανία το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ο Martin Sander, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Πωλήσεις, εξακολουθεί να θεωρεί ότι απαιτούνται πολιτικές πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης: «Χρειάζεται ένα σαφές μήνυμα και συγκεκριμένα κυβερνητικά κίνητρα, ώστε να μειωθεί ο σκεπτικισμός των ιδιωτών αγοραστών και να ενισχυθεί η ζήτηση από αυτή την ομάδα». Επί του παρόντος, η συντριπτική πλειονότητα των νέων ηλεκτρικών οχημάτων ταξινομείται από επαγγελματικούς πελάτες, οι οποίοι απολαμβάνουν άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις.

Πλέον η μάρκα στρέφει το βλέμμα της στην περαιτέρω διεύρυνση της ηλεκτρικής γκάμας της. Η έκδοση παραγωγής του μικρού σε διασάσεις ID.2all, με κόστος κάτω από 25.000 ευρώ θα κυκλοφορήσει το 2026, και έναν χρόνο αργότερα θα ακολουθήσει η έκδοση παραγωγής του ID. EVERY1, ενός μοντέλου εισαγωγικού επιπέδου με τιμή γύρω στις 20.000 ευρώ. Ο Sander σημείωσε: «Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η Volkswagen θέλει να κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους – οικονομική, αξιόπιστη και βιώσιμη.