Σήραγγα κάτω από τον Τάμεση αλλάζει τον οδικό χάρτη του Λονδίνου

Επιλέχθηκε η λύση της σήραγγας αντί μιας γέφυρας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες.

Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή της βρίσκεται υποθαλάσσια σήραγγα κάτω από τον Τάμεση. Η σήραγγα, μήκους 2,6 μιλίων (περίπου 4,2 χλμ.), θα είναι η μεγαλύτερη οδική σήραγγα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιλέχθηκε η λύση της σήραγγας αντί μιας γέφυρας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες και να προστατευθούν σημαντικοί υγροτοπικοί βιότοποι πτηνών.

Το Lower Thames Crossing -το συνολικό έργο για την αναδιαμόρφωση της οδικής κυκλοφορίας του Λονδίνου– έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εντάσσεται στο φυσικό τοπίο, με περίπου το 80% της συνολικής διαδρομής των 14,3 μιλίων (περίπου 23 χλμ.) να βρίσκεται μέσα σε σήραγγα, σε όρυγμα ή πίσω από επίχωμα, σημειώνει το National Highways.

Το έργο θα διπλασιάσει τη χωρητικότητα του οδικού δικτύου που διασχίζει τον Τάμεση ανατολικά του Λονδίνου, με στόχο να αντιμετωπίσει τη χρόνια κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Ντάρτφορντ και να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας μια νέα εμπορική διαδρομή μεταξύ των λιμανιών της Νοτιοανατολικής Αγγλίας, των Mίντλαντς και του Βορρά.

Στόχος του Lower Thames Crossing δεν είναι μόνο η δημιουργία μιας απαραίτητης υποδομής, αλλά και η κατασκευή ενός «πράσινου» δρόμου, με φροντίδα για τις τοπικές κοινότητες και μείωση του ενσωματωμένου άνθρακα που απαιτεί η κατασκευή του.

Παρά το γεγονός ότι θα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες σήραγγες στον κόσμο, θα έχει ένα από τα μικρότερα ανθρακικά αποτυπώματα. Καινοτομίες, όπως η χρήση σκυροδέματος χαμηλών εκπομπών άνθρακα για την επένδυση της σήραγγας, αλλά και αλλαγές στον σχεδιασμό ώστε να κατασκευαστούν λιγότερα έργα, θα βοηθήσουν το Lower Thames Crossing να γίνει το πρώτο μεγάλο έργο υποδομής που θα είναι ανθρακικά ουδέτερο κατά τη φάση της κατασκευής του.

Έρχεται το μηχάνημα «τέρας»

Η National Highways επέλεξε την εταιρεία που θα κατασκευάσει το τεράστιο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων (TBM), το οποίο θα ανοίξει τη μεγαλύτερη οδική σήραγγα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το τεράστιο μηχάνημα θα μεταφερθεί στο εργοτάξιο και θα ξεκινήσει τις εργασίες το 2028, δίνοντας νέα ώθηση στο έργο, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε νωρίτερα φέτος. Ο νέος δρόμος παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ανοίξει στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Με διάμετρο 16,4 μέτρα, το μηχάνημα θα είναι το μεγαλύτερο που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στην Ευρώπη και το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο. Θα διανοίξει δύο παράλληλες σήραγγες, καθεμία από τις οποίες θα είναι υπερδιπλάσια σε μέγεθος από τις υφιστάμενες σήραγγες στο Ντάρτφορντ και αρκετά μεγάλη ώστε να διαθέτει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

Λόγω του μεγέθους του –θα έχει μήκος 120 μέτρα και βάρος άνω των 5.000 τόνων– το μηχάνημα θα μεταφερθεί στο εργοτάξιο τμηματικά μέσω θαλάσσης. Τα τμήματά του θα μεταφερθούν μέσω του Τάμεση και θα φτάσουν στο λιμάνι του Τίλμπουρι.

Το μηχάνημα θα κατασκευαστεί στη Γερμανία από τη Herrenknecht, η οποία έχει κατασκευάσει τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της Elizabeth Line, της σήραγγας Silvertown, του HS2 και των σηράγγων Thames Tideway.

Ενσωματώνοντας αρκετές καινοτομίες που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στον κλάδο, το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του εδάφους, ενώ παράλληλα ενισχύει την ασφάλεια και την αποδοτικότητα κατά τη διάρκεια των εργασιών διάνοιξης.

Το μηχάνημα θα υποστηρίξει την εκσκαφή και των δύο σηράγγων μέσω μιας προγραμματισμένης διαμόρφωσης αναστροφής πορείας (U-turn)».

Πρόκειται για μηχάνημα μεταβλητής πυκνότητας, το οποίο θα μπορεί να διανοίγει το έδαφος κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα και μέσα από διαφορετικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, όπως άργιλο και κιμωλία, σε βάθος έως και 60 μέτρα κάτω από τον Τάμεση.

Το μηχάνημα θα τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Ένα και μοναδικό μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για τη διάνοιξη και των δύο σηράγγων, προκειμένου να μειωθεί το κόστος και το ανθρακικό αποτύπωμα του έργου.

Το μηχάνημα θα ξεκινήσει τη διάνοιξη κοντά στο λιμάνι του Τίλμπουρι το 2028 και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει αναστροφή πορείας, ώστε να δημιουργήσει και τη δεύτερη σήραγγα.