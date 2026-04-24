Σήραγγα Λογαρά: Το μεγαλύτερο τούνελ της Αλβανίας κοντράρει αυτό των Τεμπών

Το τούνελ Λογαρά είναι η μεγαλύτερη σήραγγα της Αλβανίας και αποτελεί σύμβολο της νέας τάξης πραγμάτων, όσον αφορά τη διαδικασία εκμοντερνισμού των υποδομών της γειτονικής χώρας.

Η σήραγγα Λογαρά είναι ένα οδικό τούνελ μήκους 6 χιλιομέτρων στη νότια Αλβανία που εγκαινιάστηκε επίσημα στις 5 Ιουλίου του 2024 και από τότε, αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη σήραγγα της Αλβανίας και μια από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια (μαζί με αυτή των Τεμπών).

Το τούνελ διασχίζει τα Κεραύνια όρη και μειώνει το χρόνο ταξιδιού από τον Αυλώνα (Vlore) προς την Αλβανική Ριβιέρα και τους Αγίους Σαράντα σε 2 ώρες και 20 λεπτά, όταν προηγούμενως, μέσω του ορεινού δρόμου που περνούσε από τα στενά του Λογαρά, απαιτούνταν τρεις ώρες και 118 χιλιόμετρα.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο αποτελείται από δύο τούνελ, το ένα από αυτά υποστηρίζει την αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων, προσφέροντας μια λωρίδα ανά κατεύθυνση, και το άλλο λειτουργεί σαν μια σήραγγα διαφυγής, η οποία, αν χρειαστεί, μπορεί να φιλοξενήσει επίσης οχήματα.

Κάθε 500 μέτρα υπάρχουν έσοχες στις οποίες τα αυτοκίνητα μπορούν να σταματήσουν σε περίπτωση ανάγκης, ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι περίπου 80 χλμ/ώρα. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί διόδια, η τιμή των οποίων φτάνει τα 2,5 ευρώ για τα επιβατικά οχήματα.

Δεν έλειψαν τα σκάνδαλα

Η σήραγγα αποτελεί ένα ορόσημο του εκμοντερνισμού των υποδομών που λαμβάνει χώρα στη γειτονική χώρα. Το έργο κόστισε περίπου 172 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η υλοποίησή του συνοδεύτηκε από σκάνδαλα. Το 2025, η Ειδική Δομή Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα και απήγγειλε κατηγορίες για διαφθορά στην Belinda Balluku (υπό την ιδιότητά της ως Υπουργός Υποδομών) και σε αρκετούς άλλους αξιωματούχους.

Η έρευνα αφορά τις διαδικασίες που έγιναν το διάστημα 2020-2021 και περιλαμβάνει κατηγορίες για χειραγώγηση των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, καθώς και ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων οικονομικών φορέων.

Σύμφωνα με την αλβανικής εφημερίδα Politiko, ο πρώτος διαγωνισμός του Δεκεμβρίου 2020 ανέδειξε ανάδοχο την Gjoka Konstruksion με προσφορά 140 εκατ. ευρώ, ωστόσο η διαδικασία ακυρώθηκε.

Έξι μήνες αργότερα προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός, στον οποίο πλειοδότησε η τουρκική κοινοπραξία Intekâr Yapı & ASL με προσφορά 172 εκατ. ευρώ, πριν η τελευταία μεταβιβάσει την υλοποίηση των εργασιών στη Gjoka Konstruksion στο ποσό των 140 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο ύψος της αρχικής προσφοράς, με αποτέλεσμα η τουρκική κοινοπραξία να αποκομίσει 32 εκατ. ευρώ χωρίς να εκτελέσει κάποιο έργο.

Φωτογραφίες: Gjoka Konstruksion