Παίρνει μορφή το τούνελ που φέρνει πιο κοντά τη Νότια με τη Βόρεια Ευρώπη – Πότε θα είναι έτοιμο

Η σήραγγα Μπρένερ, το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό τούνελ στον κόσμο, αναμένεται να αλλάξει τον χάρτη μεταφορών στην Ευρώπη, όταν ολοκληρωθεί.

Σε διαδικασία υλοποίησης βρίσκεται αυτήν τη στιγμή η σήραγγα βάσης του Μπρένερ, η οποία, όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό τούνελ στον κόσμο που σκοπεύει να αλλάξει τα δεδομένα στις μεταφορές μεταξύ της βόρειας και της νότιας Ευρώπης.

Στόχος της είναι, μεταξύ άλλων, να μειώσει τις κυκλοφοριακές ροές από το Πέρασμα του Μπρένερ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα ορεινά περάσματα της Ευρώπης. Κάθε χρόνο, πάνω από 2,5 εκατομμύρια φορτηγά, 14 εκατομμύρια οχήματα και 50 εκατομμύρια τόνοι αγαθών περνούν από εκεί, προκαλώντας κομφούζιο στις τοπικές κοινότητες.

Σήμερα, περίπου 70% της διασυνοριακής κίνησης μέσω του Μπρένερ γίνεται οδικώς και μόνο 30% σιδηροδρομικώς, μια ισορροπία που η νέα σήραγγα στοχεύει να ανατρέψει.

Συνδέει την Αυστρία με την Ιταλία

Οι μηχανές διάνοιξης βρίσκονται στο χωριό Στάιναχ αμ Μπρένερ στο ομόσπονδο κρατίδιο Τιρόλο της Αυστρίας και τρυπούν τις Άλπεις, με σκοπό να συνδεθεί η Αυστρία με την Ιταλία. Η σήραγγα θα έχει μήκος 55 χλμ. όταν ολοκληρωθεί, και θα φτάσει τα 64 χλμ. μέσω της σύνδεσής της με μια υπάρχουσα υπόγεια σύνδεση με το Ίνσμπρουκ.

Θα αποτελείται από δύο σήραγγες μονής τροχιάς, πλάτους 8,1 μέτρων η καθεμία που θα έχουν απόσταση 40 έως 70 μέτρα μεταξύ τους.

Μόναχο-Ρώμη σε 3,5 ώρες

Η σήραγγα θα μειώσει τον χρόνο της διαδρομής μεταξύ της Φορτέτσας στην Ιταλία και του Ίνσμπρουκ σε λιγότερο από 25 λεπτά, σε σχέση με τα 80 λεπτά που είναι σήμερα. Επίσης, το ταξίδι Μόναχο–Βερόνα θα μειωθεί σε 2,5 ώρες, από 5,5 ώρες σήμερα, το Μόναχο–Ρώμη θα διαρκεί μόλις 5,5 ώρες και το Μόναχο–Μιλάνο 3,5 ώρες. Για τις εμπορευματικές μεταφορές, η αλλαγή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς μόλις τεθεί σε λειτουργία η νέα γραμμή, μία μεταφορά εμπορευμάτων που σήμερα διαρκεί σχεδόν 12 ώρες, θα χρειάζεται μόνο 6.

Στη φάση σχεδιασμού, τα εμπορευματικά τρένα εκτιμήθηκε ότι θα φτάνουν σε ταχύτητα τα 160 χλμ./ώρα και τα επιβατικά τρένα έως τα 250 χλμ./ώρα.

Στα σκαριά επί δεκαετίες

Πρόκειται για ένα έργο με μακρόχρονη ιστορία, καθώς η Αυστρία και η Ιταλία είχαν δεσμευτεί να κατασκευάσουν τη «Σήραγγα βάσης του Μπρένερ» πριν από 22 χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δεσμευτεί να χρηματοδοτήσει το έργο πριν από 18 χρόνια.

Αναμένεται να ανοίξει το 2032, περίπου 16 χρόνια αργότερα από το χρονοδιάγραμμα, και να κοστίσει 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις.

