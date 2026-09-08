Τα αυτοκίνητα γίνονται… μπαταρίες για τα σπίτια

Το F-150 Lightning μπορεί να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια για δύο έως τρεις ημέρες, ανάλογα με τις συσκευές του σπιτιού που χρησιμοποιούνται.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν κάνει στα ηλεκτρικά οχήματα, διεκδικώντας ένα πολλά υποσχόμενο κομμάτι της αγοράς που συνδέει το αυτοκίνητο, το σπίτι και το ηλεκτρικό δίκτυο, τόσο για την εφεδρική παροχή ρεύματος όσο και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου.

«Προσπαθούν να αναζητήσουν άλλες δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούσαν να πουλήσουν τα προϊόντα τους», δήλωσε ο Parth Vaishnav, επίκουρος καθηγητής βιώσιμων συστημάτων στο University of Michigan.

Η νέα λύση της Ford συνδέει το F-150 με τον ηλεκτρικό μετρητή

Οι ιδιοκτήτες των F-150 PowerBoost Hybrid και F-150 Lightning, του αμιγώς ηλεκτρικού pickup, μπορούν πλέον να συνδέσουν έναν αντάπτορα μήκους περίπου 30 εκατοστών σε μια ενσωματωμένη πρίζα 240 volt του οχήματος.

Ο συγκεκριμένος αντάπτορας -τον οποίο η Ford ανέπτυξε σε συνεργασία με την εταιρεία Global Power Products- επιτρέπει στο όχημα να συνδεθεί με ένα ξεχωριστό, μακρύτερο καλώδιο.

Το καλώδιο αυτό συνδέεται με έναν μεταγωγικό διακόπτη, ο οποίος έχει εγκατασταθεί απευθείας στον μετρητή ρεύματος του σπιτιού.

Έτσι, το pick-up δεν είναι πλέον απλώς ένα μέσο μετακίνησης, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για το σπίτι.

Μέσω του αντάπτορα και της σειράς των καλωδίων, οι ιδιοκτήτες μπορούν ουσιαστικά να συνδέσουν το όχημά τους απευθείας στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού. Στη συνέχεια, απλώς ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν τους διακόπτες των κυκλωμάτων που θέλουν να τροφοδοτούν και επιλέγουν ποιες συσκευές θα παραμείνουν σε λειτουργία, σημειώνει το Associated Press.

Το F-150 Lightning μπορεί να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια για δύο έως τρεις ημέρες, ανάλογα με τις συσκευές του σπιτιού που χρησιμοποιούνται.

Η αυτοκινητοβιομηχανία υποστηρίζει ότι η λύση της αποτελεί έναν οικονομικότερο τρόπο παροχής εφεδρικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι συμβατικές φορητές γεννήτριες πετρελαίου, αλλά και τα συστήματα εφεδρικής ηλεκτροδότησης που μπορούν να τροφοδοτήσουν ολόκληρο το σπίτι, απαιτούν ακριβή εγκατάσταση, με το κόστος να ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες δολάρια.

Η λύση της Ford, η οποία επίσης απαιτεί επαγγελματική εγκατάσταση στον ηλεκτρικό μετρητή, ξεκινά από περίπου 1.100 δολάρια. Αφορά μέχρι στιγμής μόλις περίπου 200.000 οχήματα και προορίζεται αποκλειστικά για περιπτώσεις διακοπής ρεύματος.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ενισχύουν τις ενεργειακές τους λύσεις

Εκτιμάται ότι περισσότερα από 630.000 οχήματα στις ΗΠΑ διαθέτουν ήδη τη δυνατότητα vehicle-to-home, ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες διευρύνουν με ταχύτατους ρυθμούς τις διαθέσιμες επιλογές, έχοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο την πλήρη υποστήριξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία Kia και η εταιρεία Wallbox, που δραστηριοποιείται στον χώρο της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, έχουν συνεργαστεί ώστε οι οδηγοί συμβατών μοντέλων να μπορούν να χρησιμοποιούν το όχημά τους ως εφεδρική πηγή ενέργειας για το σπίτι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης, περιορίζοντας έτσι την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο.

Η τεχνολογία της Tesla είναι παρόμοια, καθώς επιτρέπει στους οδηγούς συμβατών οχημάτων να συνδέουν το αυτοκίνητό τους με το σπίτι, χρησιμοποιώντας πρόσθετο εξοπλισμό της εταιρείας.

Το Cybertruck προσφέρει πλήρη δυνατότητα vehicle-to-home, επιτρέποντας την τροφοδότηση του σπιτιού από την μπαταρία του οχήματος. Τα υπόλοιπα μοντέλα της Tesla, αντίθετα, μπορούν να συνδεθούν και να τροφοδοτήσουν μόνο συγκεκριμένες συσκευές.

Στον χώρο της ενεργειακής τεχνολογίας δραστηριοποιείται και η General Motors. Μια πρόσφατη συνεργασία με την WeaveGrid, για παράδειγμα, επιτρέπει σε ιδιοκτήτες ορισμένων ηλεκτρικών μοντέλων της GM, οι οποίοι διαθέτουν το οικιακό ενεργειακό σύστημα της αυτοκινητοβιομηχανίας και την απαιτούμενη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, να συμμετέχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του δικτύου.

Μόλις εντοπιστεί διακοπή ρεύματος, η τεχνολογία vehicle-to-home της GM έχει τη δυνατότητα να αποσυνδέσει το σπίτι από το ηλεκτρικό δίκτυο και να αρχίσει να το τροφοδοτεί με ενέργεια από το ηλεκτρικό όχημα της GM.

Πηγή: Associated Press