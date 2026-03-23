Skoda Elroq και Enyaq: Μεγάλες αναβαθμίσεις για τα ηλεκτρικά best-sellers

Η τσεχική αυτοκινητοβιομηχανία πετάει το γάντι στον ανταγωνισμό, υποβάλλοντας τα δύο ηλεκτρικά SUV σε σημαντικές αναβαθμίσεις.

Τα Skoda Enyaq και Elroq αποτελούν τους σημαιοφόρους της τσεχικής αυτοκινητοβιομηχανίας στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, έχοντας καταφέρει να εδραιωθούν ανάμεσα στα δημοφιλέστερα μηδενικών ρύπων μοντέλα της Ευρώπης.

Ειδικά το Elroq σημειώνει ιδιαίτερα υψηλές εμπορικές πτήσεις, όπως καταδεικνύει η δεύτερη θέση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων το 2025 στην Ευρώπη, με πάνω από 95.300 παραδόσεις.

Για να δώσει συνέχεια στην επιτυχία των δύο SUV, η Skoda τα υποβάλλει σε αναβαθμίσεις σε επίπεδο συνδεσιμότητας, έξυπνων λύσεων αποθήκευσης, συστημάτων ασφαλείας και hardware, με το λανσάρισμά τους να προγραμματίζεται για τα μέσα του τρέχοντος έτους.

Νέα ψηφιακή εμπειρία

Τα Elroq και Enyaq θα διαθέτουν ένα αναβαθμισμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας βασισμένο σε Android. Μεταξύ άλλων θα έχει νέα εμφάνιση και αίσθηση, ανασχεδιασμένη αρχική οθόνη και διαφοροποιημένη λειτουργία αναζήτησης. ‘Ενα νέο in-car app store θα προσφέρει επιπλέον εφαρμογές απευθείας μέσω του συστήματος πολυμέσεων, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών της Skoda και επιλεγμένων εφαρμογών τρίτων, όπως Spotify και YouTube.

Ψηφιακό κλειδί

Για πρώτη φορά, τα οχήματα της τσεχικής αυοκινητοβιομηχανίας θα διαθέτουν και ψηφιακό κλειδί. Αφού το τηλέφωνο συνδεθεί με το όχημα και ρυθμιστεί μέσω της εφαρμογής MySkoda, οι χρήστες θα μπορούν να κλειδώνουν, να ξεκλειδώνουν και να εκκινούν το όχημα μέσω του κινητού τηλεφώνου τους.

Powerpass και Plug & Charge News

Το Powerpass, η υπηρεσία φόρτισης της Skoda, ενσωματώνεται πλέον απευθείας στο σύστημα πλοήγησης, εμφανίζοντας αξιολογήσεις και τιμές σταθμών φόρτισης. Επίσης θα επιτρέπει την έγκριση φόρτισης απευθείας από την οθόνη.

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν λίστες προτιμώμενων παρόχων φόρτισης, ενώ μέσω του Powerpass θα είναι διαθέσιμα πάνω 1.000.000 δημόσια σημεία φόρτισης σε 28 ευρωπαϊκές χώρες. Το Plug & Charge επιτρέπει επίσης την ταυτοποίηση σε συμβατά οικιακά wallbox.

Αναλυτικά δεδομένα οδήγησης στο MySkoda

Ακόμα μεγαλύτερη χείρα βοηθείας προσφέρει η εφαρμογή MySkoda, παρέχοντας πλέον δεδομένα οδήγησης, όπως κατανάλωση ενέργειας, συμπληρώνοντας την επισκόπηση και το ιστορικό φόρτισης.

Η ψηφιακός βοηθός Laura υποστηρίζει τον προγραμματισμό διαδρομών EV, συνδυάζοντας σημεία ενδιαφέροντος της Google (όπως εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ και αξιοθέατα) με τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης. Η πλοήγηση μπορεί να ξεκινήσει, να σταματήσει ή να τροποποιηθεί από το σύστημα του αυτοκινήτου, ενώ αγαπημένοι και πρόσφατοι προορισμοί συγχρονίζονται μεταξύ εφαρμογής και οχήματος, όπως ανακοινώνει η Skoda.

V2L και οδήγηση με ένα πεντάλ

Η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει στο όχημα να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές μέσω αντάπτορα φόρτισης ή πρίζας 230V στον χώρο αποσκευών. Παράλληλα, η βελτιωμένη οδήγηση με ένα πεντάλ προσφέρει δύο επίπεδα ανάκτησης ενέργειας στο πρόγραμμα B, επιτρέποντας επιβράδυνση έως πλήρη ακινητοποίηση όταν αφήνεται το γκάζι.

Νέες λύσεις Simply Clever

Τα Skoda Elroq και Enayq θα φέρουν έναν εμπρός χώρο αποθήκευσης (frunk) 21 λίτρων κάτω από το καπό με αμορτισέρ για ευκολότερη πρόσβαση.

Επίσης, η αεριζόμενη θήκη Phone Box υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση έως 25 W, ενώ οι θύρες USB-C προσφέρουν έως 45 W μπροστά και πίσω.

Travel Assist 3.0 και κάμερα εσωτερικού

Η υποβοήθηση ταξιδιού Travel Assist ενσωματώνει πολλά συστήματα και λειτουργίες που καθιστούν την οδήγηση πιο εύκολη. Τα δύο ηλεκτρικά SUV θα ενσωματώνουν αναβαθμισμένα ραντάρ και αισθητήρες, προσφέροντας πιο ακριβή διατήρηση λωρίδας, ομαλότερο έλεγχο ταχύτητας και περισσότερες λειτουργίες ασφάλειας. Το σύστημα μπορεί επίσης να πραγματοποιεί αλλαγή λωρίδας και να κατευθύνει το όχημα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης εφόσον ο οδηγός δεν ανταποκριθεί – για παράδειγμα λόγω αδιαθεσίας.

Ακόμη, μια νέα εσωτερική κάμερα παρακολουθεί την προσοχή και την κόπωση του οδηγού μέσω των ματιών.

Μπαταρίες LFP στα Elroq 60 και Enyaq 60

Τα μοντέλα Elroq 60 και Enyaq 60 θα ενσωματώνουν μπαταρίες LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου), που είναι πιο οικονομικές, ανθεκτικές και κατάλληλες για καθημερινή χρήση.

Εκδόσεις

Αμφότερα τα μοντέλα θα διατίθενται στις εκδόσεις 60, 85, 85x και RS. Οι 60 ενσωματώνουν μπαταρία 58 kWh και αποδίδουν 188 PS, οι 85 μπαταρία 77 kWh και αποδίδουν 281 PS, ενώ οι 85x παράγουν 295 ίππους με μπαταρία επίσης 77 kWh. Ίδιας χωρητικότητα συσσωρευτές φέρουν και οι ισχυρότερες εκδόσεις “RS” που παράγουν 335 ίππους και επιταχύνουν στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 5,4 δλ.