Skoda Epiq: Έτσι θα είναι το εσωτερικό του compact SUV

Λίγο πριν την επίσημη αποκάλυψη του Skoda Epiq, η τσεχική αυτοκινητοβιομηχανία προσφέρει μια πρώτη γεύση για τον σχεδιασμό της καμπίνας του νέου compact ηλεκτρικού SUV της.

Το νέο μοντέλο είναι το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής της Skoda που ενσωματώνει πλήρως τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid στο εσωτερικό του, με έμφαση στην καθαρή αισθητική, την πρακτικότητα και την ευκολία στην καθημερινή χρήση.

Τα πρώτα σκίτσα αποκαλύπτουν ένα εσωτερικό με καθαρές γραμμές, γωνιώδη σχεδίαση και δομημένη διάταξη, «σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει άμεση εξοικείωση στον οδηγό και τους επιβάτες», όπως αναφέρει η εταιρεία. Η οριζόντια αρχιτεκτονική του εσωτερικού αντικαθιστά την κλασική λογική του ταμπλό, ενισχύοντας την αίσθηση ευρυχωρίας στην καμπίνα.

Θα φέρει στοιχεία ατμοσφαιρικού φωτισμού συνδράμοντας σε ένα πιο φιλόξενο και άνετο περιβάλλον, ενώ οι ανοικτός αποθηκευτικός χώρος και η ελεύθερα τοποθετημένη κεντρική κονσόλα με ενσωματωμένη ασύρματη φόρτιση αποτυπώνουν τον καθημερινό, εύχρηστο χαρακτήρα του νέου Epiq. Επιπλέον, έχει γίνει επιλεκτική χρήση βιώσιμων υλικών, ενισχύοντας τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Skoda Epiq θα πραγματοποιηθεί στη Ζυρίχη, την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στις 15:00 ώρα Ελλάδος.