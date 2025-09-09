Skoda Epiq: Το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της τσεχικής φίρμας

Πρεμιέρα στο IAA Mobility Show έκανε το Epiq, το μικρό ηλεκτρικό SUV της Skoda, το οποίο αναμένεται να λανσαριστεί στην αγορά μέσα στο 2026.

Το Epiq είδε το φως της δημοσιότητας στην έκθεση αυτοκινήτου του Μονάχου, IAA Mobility Show. Πρόκειται για ένα μικρό και προσιτό ηλεκτρικό SUV, με τιμή ανάλογη του θερμικού Kamiq, που θα αποτελέσει τον προάγγελο των εξελίξεων για τη Skoda.

Τόσο σε σχεδιαστικό επίπεδο, όσο και τεχνολογικό. Συνδυάζει τις compact διαστάσεις, έχοντας μήκος 4,1 μέτρα, με την ευρυχωρία ανώτερης κατηγορίας, προσφέροντας χώρο αποσκευών 475 λίτρα, αλλά και αυτονομία που αγγίζει τα 425 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία.

Φορέας της νέας σχεδιαστικής γλώσσας Modern Solid της Skoda, το μικρό Epiq διακρίνεται για τη μίνιμαλ προσέγγιση, που δεν φοβάται να είναι τολμηρή, όσον αφορά το εξωτερικό του αυτοκινήτου, ενώ στο εσωτερικό όλα έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη λειτουργικότητα.

Σχεδιαστικά ξεχωρίζει η μάσκα Tech-Deck Face, χαρακτηριστικό γνώρισμα της νέας φιλοσοφίας της Skoda, που πλαισιώνεται από τα LED φώτα πορείας και τα φλας που έχουν σχήμα «Τ». Οι προβολείς είναι τοποθετημένοι πιο χαμηλά, ενισχύοντας την αίσθηση στιβαρότητας που επιθυμεί να προσδώσει στο Epiq η τσεχική εταιρεία.

Στο εσωτερικό έμφαση έχει δοθεί στην πρακτικότητα, με πολλές έξυπνες «Simply Clever» λύσεις. Στο χώρο αποσκευών έχουν τοποθετηθεί στρατηγικά κάποια χωρίσματα που κρατούν τα πράγματα στη θέση τους, αλλά και γάντζοι για τον ίδιο λόγο. Η καμπίνα είναι σχεδιασμένη με μίνιμαλ προσέγγιση, προκειμένου να προσφέρει υψηλό δείκτη εργονομίας, με φυσικά πλήκτρα, αλλά και ευκολίες, όπως η επαγωγική φόρτιση smartphone.

Στόχος της Skoda είναι η δημιουργία ενός πρακτικού και συνάμα προσιτού ηλεκτρικό crossover-SUV, που αποτελεί ιδανικό σύντροφο στην καθημερινότητα του κατόχου του. Η τεχνολογία βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, καθώς η τσεχική εταιρεία έχει εξοπλίσει το μικρό της ηλεκτρικό μοντέλο με συστήματα που κάνουν τη συμβίωση μαζί του πιο εύκολη και παράλληλα παρέχουν ασφάλεια, αναβαθμίζοντας την οδηγική εμπειρία.

Το νέο Skoda Epiq αναμένεται να λανσαριστεί στα μέσα του 2026. Η παραγωγή του θα γίνεται στην Ισπανία, στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra