Skoda Fabia 130: Αυτή είναι η πιο γρήγορη έκδοση του μοντέλου

Μια νέα ειδική έκδοση με τα διακριτικά Fabia 130, με απόδοση 177 ίππους και έμφαση στις επιδόσεις παρουσίασε η Skoda.

Η ειδική έκδοση του Fabia διακρίνεται για την πιο άγρια εμφάνιση, αλλά και την αναβαθμισμένη απόδοση από τον 1.5 TSI, που για την περίσταση φτάνει τους 177 ίππους, έχοντας μέγιστη ταχύτητα που αγγίζει τα 228 χλμ./ώρα.

Επιπλέον, διαθέτει αισθητικές επεμβάσεις, τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά, με σημαντική διαφορά τις βελτιώσεις στο πλαίσιο, με χαμηλότερη ανάρτηση κατά 15 χιλιοστά, για πιο σπορ οδική συμπεριφορά.

Με την έκδοση αυτή η Skoda αποτίει φόρο τιμής στην αγωνιστική της ιστορία, ενώ ο αριθμός που συνοδεύει το όνομα του μοντέλου συνδέεται με τα 130 χρόνια ζωής της μάρκας.

Το Fabia είναι ένα άκρως επιτυχημένο μοντέλο εμπορικά για τη Skoda, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα πέντε εκατομμύρια αυτοκίνητα από το 1999 που έκανε πρεμιέρα.

ΣΠΟΡ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ…

Κάτω από το καπό του Fabia 130 βρίσκεται μια βελτιωμένη εκδοχή του 1.5 TSI Evo2, που αποδίδει 130 kW (177 ίπποι), αντί για 110 kW (150 ίπποι). Για την εξέλιξη του αυτοκινήτου φρόντισε το ειδικό τμήμα Skoda Technical Development, με τις αλλαγές να αφορούν πέρα από τον κινητήρα και το πλαίσιο, με αναβαθμισμένη ανάρτηση και σύστημα εξαγωγής.

Η μέγιστη ισχύς αποδίδεται ανάμεσα στις 5.750 και 6.000 σ.α.λ., ενώ η ροπή των 250 Nm είναι διαθέσιμη στο σύνολό της από τις 1.500 έως τις 4.000 σ.α.λ. Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων έχει αναβαθμιστεί προκειμένου να αποκρίνεται πιο γρήγορα, τόσο στη διαδικασία του ανεβάσματος σχέσεων, όσο και του κατεβάσματος.

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία το Fabia 130, επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 7,4 δευτερόλεπτα, που είναι 0,4 δλ. πιο γρήγορα από την απλή έκδοση. Ανάλογα πιο γρήγορο είναι και στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις, κάνοντας το 60-100 χλμ./ώρα σε 3,8 δλ. (σε σύγκριση με το 4,1 δλ. πριν) και το 80-120 χλμ./ώρα σε 4,8 δλ. (5,3 δλ. πριν). Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 228 χλμ./ώρα και κάνει αυτό το Fabia το πιο γρήγορο στην ιστορία του μοντέλου.

Το Fabia 130 εξοπλίζεται με σπορ ανάρτηση 15 χλστ. πιο χαμηλή και συνδυάζεται με τροχούς 18 ιντσών, που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και της ακρίβειας στο χειρισμό. Επιπλέον, νέες ρυθμίσεις έχουν γίνει και το τιμόνι, το οποίο προσφέρει καλύτερη αίσθηση στα χέρια του οδηγού, με πιο άμεση απόκριση στις εντολές του, στα αναβαθμισμένα προγράμματα οδήγησης Normal και Sport.

Νέες ρυθμίσεις έχουν γίνει και στα συστήματα ευστάθειας ASR (Anti-Slip Regulation) και ESC, σε δύο βαθμίδες απενεργοποίησης για μικρότερη εμπλοκή τους και περισσότερη ελευθερία κινήσεων από τον οδηγό.

Για τη δημιουργία του Skoda Fabia 130 χρησιμοποιήθηκε ως βάση η έκδοση Monte Carlo και είναι διαθέσιμο σε τέσσερα εξωτερικά χρώματα: λευκό, κόκκινο, μπλε και μαύρο, που συνοδεύονται από μαύρα στοιχεία στις κολώνες και την οροφή. Επιπλέον, ξεχωρίζει για τις μαύρες γυαλιστερές λεπτομέρειες που βρίσκουν εφαρμογή εμπρός στο σπόιλερ και πίσω στην αεροτομή και το diffuser.

Τα φώτα Bi-LED έχουν μαύρα στοιχεία που τα καθιστούν ξεχωριστά, ενώ επίσης μοναδικές είναι οι λεπτομέρειες στις ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών. Μαύρες γραμμές στο πίσω μέρος δίνουν πιο σπορ εικόνα στην έκδοση, με παραπομπές στους αγώνες, ενώ και οι διπλές εξατμίσεις ακολουθούν την ίδια σπορ λογική, που θέλει η Skoda να δώσει στο μοντέλο της.

Στο εσωτερικό η εικόνα είναι ανάλογα σπορ, διατηρώντας παράλληλα την άνετη πλευρά του. Τα καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, παρέχοντας άνεση αλλά και καλή στήριξη στο σώμα. Το τιμόνι με τις τρεις ακτίνες συμβάλει με τη σειρά του στη δημιουργία σπορ ατμόσφαιρας. Στον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης ανήκει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών, ενώ προαιρετικά διαθέσιμη είναι και μια οθόνη 9 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων.