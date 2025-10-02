Skoda: Γιορτάζει το ορόσημο της παραγωγής 4 εκατομμυρίων SUV

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το ορόσημο των 4 εκατομμυρίων SUV δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας νέας διαδρομής.

Την παραγωγή του 4.000.000ού SUV γιορτάζει η Skoda, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική της πορεία. Από το πρώτο της SUV, το Yeti του 2009, μέχρι σήμερα, η Skoda έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη γκάμα SUV στην ιστορία της, με 8 διαφορετικά μοντέλα – από το compact Kylaq και το Kushaq έως το κορυφαίο Kodiaq των 7 θέσεων και τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq, Enyaq και Enyaq Coupe.

Η νέα άφιξη, το αμιγώς ηλεκτρικό Elroq, ήδη σημειώνει επιτυχία στις ευρωπαϊκές αγορές, ξεπερνώντας τις 100.000 παραγγελίες έως το τέλος Αυγούστου. Μαζί με το Enyaq και Enyaq Coupe συγκαταλέγεται πλέον στα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά SUV της Ευρώπης.

Στην Ινδία, τα τοπικά ανεπτυγμένα Kylaq και Kushaq ενισχύουν δυναμικά την παρουσία της μάρκας σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές, ενώ η παραγωγή SUV της Skoda αποκτά πλέον παγκόσμιο χαρακτήρα με εργοστάσια σε Ευρώπη και Ασία.

Τα τελευταία χρόνια, η Skoda έχει μετεξελιχθεί σε παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, με ισχυρό αποτύπωμα εκτός Ευρώπης και στρατηγικό άξονα ανάπτυξης την Ινδία, αλλά και νέες παραγωγικές βάσεις που ενισχύουν ακόμη περισσότερο το διεθνές προφίλ της μάρκας. Η τσεχική αυτοκινητοβιομηχανία αξιοποιεί το παγκόσμιο παραγωγικό της δίκτυο για να ανταποκρίνεται με ευελιξία στις ανάγκες διαφορετικών αγορών.

Η στρατηγική «Next Level Skoda» συνεχίζει να δίνει ώθηση στην ηλεκτροκίνηση, με την πρεμιέρα του νέου Epiq το 2026 και την παρουσίαση του πρώτου μεγάλου ηλεκτρικού SUV 7 θέσεων που θα βασίζεται στο Vision 7S.

Όπως ανακοινώνει η Skoda, «το ορόσημο των 4 εκατομμυρίων SUV δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας νέας διαδρομής: η Skoda κοιτάζει μπροστά, επενδύοντας σε ηλεκτροκίνηση, καινοτομία και βιώσιμη κινητικότητα για τις κοινωνίες του αύριο».

Η ιστορία της επιτυχίας

Το πρώτο SUV της Skoda ήταν το Yeti το 2009. Το Kodiaq παρουσιάστηκε το 2016 και έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.077.200 αυτοκίνητα, ενώ το Karoq, που λανσαρίστηκε το 2017, μετρά περίπου 917.000 μονάδες έως σήμερα.

Το Kamiq, από το 2019, έχει φτάσει τις 789.800 μονάδες, ενώ τα Enyaq και Enyaq Coupe, που κυκλοφορούν από το 2020, έχουν ήδη ξεπεράσει τις 326.000.

Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο την εντυπωσιακή πορεία και τη συνεχή διεύρυνση της οικογένειας SUV της Skoda, που κατακτά διαρκώς νέες κορυφές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η γκάμα SUV της Skoda στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η Skoda διαθέτει 6 SUV: το compact Kamiq, το ευέλικτο Karoq, το ευρύχωρο Kodiaq των 7 θέσεων, καθώς και τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq, Enyaq και Enyaq Coupe.

Η γκάμα προσφέρει μεγάλη ποικιλία κινητήρων, με επιλογές βενζίνης, πετρελαίου και plug-in hybrid. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο Kodiaq PHEV, διαθέσιμο από 48.950 ευρώ, το οποίο δεν εμπίπτει σε εταιρικό φόρο παροχής σε είδος και αποτελεί ελκυστική επιλογή για εταιρικούς χρήστες που αναζητούν ένα μεγάλο SUV με σύγχρονη τεχνολογία και σημαντικά φορολογικά οφέλη.

Ενδεικτικές τιμές εκκίνησης στην Ελλάδα

• Kamiq: από 20.950 €

• Karoq: από 30.950 €

• Kodiaq: από 39.950 €

• Elroq: από 34.950 €

• Enyaq: από 42.950 €

• Enyaq Coupe: από 50.950 €