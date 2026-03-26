Skoda: Νέο έτος-ρεκόρ το 2025

Το ισχυρότερο έτος στην ιστορία της κατέγραψε το 2025 η Skoda, ενώ εδραίωσε τη θέση της ως 3η δύναμη σε πωλήσεις στην Ευρώπη.

Η τσεχική αυτοκινητοβιομηχανία είχε έσοδα 30,1 δισ. ευρώ (+8,3%), λειτουργικά κέρδη 2,5 δισ. ευρώ (+8,6%) και περιθώριο κέρδους 8,3%, με τις παραδόσεις να ξεπερνούν τα 1,04 εκατ. όχήματα (+12,7%), επαναφέροντας τη μάρκα πάνω από το όριο του ενός εκατομμυρίου για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.

Στην Ευρώπη (EU27+4), η Skoda κατέκτησε την 3η θέση συνολικά, ενώ κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των Top 10 brands (+9,6%), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην καρδιά της αγοράς. Στην ηλεκτροκίνηση, κατέλαβε την 4η θέση, με τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα να αντιπροσωπεύουν ήδη το 25,7% των παραδόσεων — δηλαδή ένα στα τέσσερα οχήματα.

Η εμπορική επιτυχία στηρίζεται σε μια από τις πιο σύγχρονες και πλήρεις γκάμες της μάρκας, με το Octavia να παραμένει το best-seller και τα SUV (Kodiaq, Kamiq και Karoq) να ενισχύουν τη συνολική απόδοση της μάρκας. Την ίδια στιγμή, οι παραδόσεις εξηλεκτρισμένων μοντέλων υπερδιπλασιάστηκαν στις 218.700 μονάδες, με το Elroq να αναδεικνύεται ως το δεύτερο πιο δημοφιλές ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη.

Σε διεθνές επίπεδο, η Skoda επιταχύνει μεθοδικά την ανάπτυξή της: σχεδόν διπλασιασμός πωλήσεων στην Ινδία (70.600 οχήματα, +96,1%), έναρξη παραγωγής στο Βιετνάμ και ισχυρή ενίσχυση παρουσίας σε ASEAN και Μέση Ανατολή. Παράλληλα, καταγράφεται περαιτέρω ανάπτυξη σε αγορές όπως η Τουρκία, το Μαρόκο και η Αίγυπτος.

Το 2026 σηματοδοτεί το επόμενο βήμα: η Skoda θα διπλασιάσει τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της με τα νέα Epiq και Peaq, διευρύνοντας το εύρος της ηλεκτροκίνησης και καθιστώντας την ακόμη πιο προσιτή σε νέα κοινά.