Η Skoda Octavia γίνεται το πρώτο μοντέλο της τσεχικής φίρμας που ενσωματώνει full hybrid κινητήριο σύνολο.

Η Skoda διευρύνει περαιτέρω τη γκάμα των κινητήριων συνόλων που διαθέτει, εντάσσοντας για πρώτη φορά ένα πλήρως υβριδικό σύστημα στην φαρέτρα επιλογών της Octavia, η οποία γίνεται τώρα το πρώτο μοντέλο της μάρκας που ενσωματώνει τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Το πλήρως υβριδικό σύστημα είναι διαθέσιμο τόσο για την χάτσμπακ όσο και για την wagon έκδοση, στις εξοπλιστικές εκδόσεις Selection και Sportline.

Το νέο υβριδικό σύνολο της Skoda

Το κινητήριο σύνολο βασίζεται σε έναν 1.500άρη TSI κινητήρα evo2, δύο ηλεκτροκινητήρες, ένα νέο κιβώτιο μιας σχέσης, το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη που παρέχει άμεση μηχανική σύνδεση του κινητήρα εσωτερικής καύσης με τους κινητήριους τροχούς του μπροστινού άξονα και μια μπαταρία με χωρητικότητα 1,6 kWh.

Ο μικρότερος ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια και εκκινεί τον θερμικό κινητήρα, ενώ ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει την κίνηση των μπροστινών τροχών και την ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση. Το σύστημα εναλλάσσει αυτόματα τη λειτουργία του μεταξύ αμιγώς ηλεκτρικής, σειριακής υβριδικής και παράλληλης υβριδικής, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Όταν το αυτοκίνητο κινείται ηλεκτρικά, ο ηλεκτροκινητήρας τροφοδοτείται από την ενέργεια της μπαταρίας προσφέροντας αυτονομία έως περίπου 2 χιλιόμετρα. Στη σειριακή υβριδική λειτουργία, ο 1,5 TSI τροφοδοτεί τη γεννήτρια για να παραχθεί ενέργεια για τον ηλεκτροκινητήρα. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε ταχύτητες έως περίπου 60 χλμ./ώρα, όταν η φόρτιση της μπαταρίας πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο ή όταν ο οδηγός ζητήσει εντονότερη επιτάχυνση.

Αντίστοιχα, στην παράλληλη υβριδική λειτουργία, ο θερμικός κινητήρας κινεί τους τροχούς, με τον ηλεκτροκινητήρα να παρέχει επιπλέον υποστήριξη. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται σε ταχύτητες άνω των 60 χλμ./ώρα και σε σταθερή πορεία. Παράλληλα, η ενέργεια που ανακτάται κατά το φρενάρισμα αποθηκεύεται στη μπαταρία.

Το πλήρως υβριδικό Octavia είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις ισχύος 136 και 170 ίππων. Η εισαγωγική έκδοση εφοδιάζεται με τον κινητήρα βενζίνης 1,5 TSI απόδοσης 130 ίππων, ενώ η ισχυρότερη έκδοση χρησιμοποιεί τον 1,5 TSI με απόδοση 150 ίππους. Οι ηλεκτροκινητήρες είναι ίδιοι και στις δύο εκδόσεις, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Η μπαταρία των 1,6 kWh βρίσκεται τοποθετημένη κάτω από τα πίσω καθίσματα, ενώ το ρεζερβουάρ βενζίνης έχει χωρητικότητα 40 λίτρων. Ο όγκος του χώρου αποσκευών ανέρχεται στα 460 λίτρα για την χάτσμπακ έκδοση, φτάνοντας τα 1.400 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ενώ για την έκδοση wagon οι αντίστοιχες τιμές διαμορφώνονται στα 485 και έως 1.540 λίτρα.

Στον βασικό εξοπλισμό του μοντέλου περιλαμβάνονται επιπλέον, σε σύγκριση με τις εκδόσεις που κινούνται αποκλειστικά με κινητήρα εσωτερικής καύσης, οθόνη infotainment 13 ιντσών, ψηφιακός πίνακας οργάνων Virtual Cockpit 10 ιντσών, καθώς και το σήμα HYBRID στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Οι παραγγελίες ανοίγουν τον Οκτώβριο, με τις πρώτες παραδόσεις σε πελάτες να είναι προγραμματισμένες για τον Δεκέμβριο του 2026.