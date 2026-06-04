Skoda Peaq: Προ των πυλών η νέα ναυαρχίδα των Τσέχων

Η Skoda αποκάλυψε τα πρώτα σκίτσα για την εξωτερική εμφάνιση του νέου Peaq, προλογίζοντας με αυτόν τον τρόπο την επίσημη παρουσίαση του καινούργιου ηλεκτρικού SUV.

Η Skoda αποκάλυψε τρία σκίτσα του ολοκαίνουργιου επταθέσιου SUV της που θα έχει το όνομα Peaq και θα παρουσιαστεί επίσημα στις 23 Ιουνίου στο Monnetier-Mornex της Γαλλίας.

Η παραγωγή του θα πραγματοποιείται στο Mladá Boleslav και προορίζεται να αποτελέσει τη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της τσεχικής εταιρείας.

Νέα σχεδιαστική κατεύθυνση με φώτα σε σχήμα «Τ»

Το νέο ηλεκτρικό Peaq φαίνεται πως θα χαρακτηρίζεται από μεγάλες επιφάνειες. Το μπροστινό μέρος υιοθετεί λεπτούς προβολείς σε σχήμα «T», ενώ μια γυαλιστερή μαύρη φάσα βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα γράμματα «SKODA» στο καπό.

Στο πλάι, το αυτοκίνητο μοιάζει πως θα έχει αρκετά coupe οροφή που δεν επισκιάζει το τετραγωνισμένο σχήμα του, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φαρδιές κολόνες κοντά στο πίσω μέρος και οι επίπεδες χειρολαβές των θυρών που είναι ενσωματωμένες στο αμάξωμα.

Πίσω, το μάτι πέφτει αμέσως στα φωτιστικά σώματα «T» και τη φωτεινή τους υπογραφή που θα καθιστά το αυτοκίνητο άμεσα αναγνωρίσιμο.

Ο Karl Neuhold, επικεφαλής εξωτερικού σχεδιασμού της Skoda αναφέρει: «Σχεδιάζοντας το εξωτερικό του Peaq, εφαρμόσαμε με συνέπεια τη γλώσσα σχεδιασμού Modern Solid, συνδυάζοντας καθαρές γραμμές, ισορροπημένες αναλογίες και διακριτικά στοιχεία. Οι ακριβείς σμιλεμένες επιφάνειες και οι δομημένες λεπτομέρειες δημιουργούν μια σίγουρη, διαχρονική παρουσία, ενώ χαρακτηριστικά όπως οι προβολείς σε σχήμα Τ και η μάσκα Tech-Deck εκφράζουν την ταυτότητα της μάρκας σε μια νέα ηλεκτρική εποχή».

Το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο Skoda

Με μήκος σχεδόν 4,9 μ., ύψος 1,7 μ. και μεταξόνιο 2.965 χλστ., το Peaq θα είναι το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο μοντέλο στη γκάμα της Skoda.

To Peaq θα διατίθεται ως επταθέσιο και ως πενταθέσιο. Στην τελευταία περίπτωση, ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 1.010 λίτρα, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη χωρητικότητα που έχει προσφερθεί ποτέ σε μοντέλο παραγωγής των Τσέχων.

Η επταθέσια έκδοση προσφέρει έως 299 λίτρα χώρου αποσκευών, ενώ ένας πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος 37 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, το λεγόμενο frunk, ενισχύει περαιτέρω τη συνολική πρακτικότητα.

Τρεις εκδόσεις συστημάτων κίνησης

Το νέο ηλεκτρικό SUV θα είναι διαθέσιμο με τρεις εκδόσεις συστημάτων κίνησης: 60, 90 και 90x, με ισχύ από 150 kW έως 220 kW. Οι εκδόσεις 90 και 90x προσφέρουν αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC από το 10% έως το 80% σε μόλις 28 λεπτά.

Η έκδοση 60 επιτυγχάνει την ίδια διαδικασία σε 27 λεπτά. Στην κορυφαία τετρακίνητη έκδοση 90x, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα.