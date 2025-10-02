Skoda: Προ των πυλών η πιο «καυτή» εκδοχή της Fabia (video)

Η αποκάλυψη της πιο σπορ έκδοσης του τσεχικού hatchback είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Τη συμπλήρωση 130 ετών γιορτάζει η Skoda, η τσεχική αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα την πόλη Μλάντα Μπόλεσλαβ.

Για τους εορτασμούς η μάρκα ετοιμάζει μια σειρά από εκδηλώσεις, αλλά και ορισμένες επετειακές εκδόσεις μοντέλων, συμπεριλαμβανομένης μιας πιο σπορ εκδοχής της Fabia.

Όπως φαίνεται σε ένα teaser video, η εν λόγω ειδική έκδοση φέρει την ονομασία “130”, όσα δηλαδή είναι τα χρόνια που αριθμεί η μάρκα στον κόσμο των τεσσάρων τροχών.

Προς το παρόν, οι πληροφορίες για το μοντέλο είναι ελάχιστες, με την τσεχική μάρκα να εξαγγέλλει ότι η αποκάλυψη είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Η πρώτη αναφορά στην επερχόμενη παρουσίαση μιας σπορ εκδοχής της Fabia είχε γίνει δια στόματος του επικεφαλής της μάρκας, Klaus Zellmer.

Μιλώντας σε γνωστό βρετανικό περιοδικό είχε επισημάνει ότι η πιο «καυτή» εκδοχή της Fabia δεν θα λανσαριστεί ως “RS”, αλλά θα φέρει τα γονίδια των συγκεκριμένων εκδόσεων.

Το video μαρτυρά ότι το μοντέλο θα ενσωματώνει -μεταξύ άλλων- διαφοροποιημένους προφυλακτήρες, μια διακριτή αεροτομή στο πίσω μέρος, όπως και κόκκινες δαγκάνες.