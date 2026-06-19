Skoda: Πρώτη γεύση από το εσωτερικό του Peaq

Το μοντέλο προτάσσει την ευρυχωρία, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον τομέα της εργονομίας.

Μια πρώτη εικόνα από το εσωτερικό του νέου αμιγώς ηλεκτρικού 7θέσιου SUV της, Peaq, προσφέρει η Skoda, παρουσιάζοντας τα πρώτα σχεδιαστικά σκίτσα της καμπίνας. Είχε προηγηθεί μια πρώτη γεύση από την εξωτερική εμφάνιση του μοντέλου το οποίο ακολουθεί τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid.

Το νέο μοντέλο εισάγει μια σύγχρονη προσέγγιση στην ευρυχωρία, την άνεση και τη χρηστικότητα, με εσωτερικό που συνδυάζει καθαρές γραμμές, lounge ατμόσφαιρα, ποιοτικά υλικά και ένα διαισθητικό περιβάλλον χειρισμού.

«Στη Skoda σχεδιάζουμε με επίκεντρο τον πελάτη. Στόχος μας είναι μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης, που συνδέει την πρακτικότητα ενός επταθέσιου εσωτερικού με έναν σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, προσφέροντας άμεση, διαισθητική αλληλεπίδραση και λιγότερη πολυπλοκότητα», δήλωσε ο Chan Park, Head of In-Car & UX Design της μάρκας.

Η καμπίνα του νέου Peaq χαρακτηρίζεται από μεγάλους χώρους και καθαρή, οριζόντια αρχιτεκτονική, που ενισχύει την αίσθηση άνεσης και ελευθερίας. Η αυτόνομη κεντρική οθόνη, σε συνδυασμό με τον συμπαγή ψηφιακό πίνακα οργάνων, περιορίζει την πληροφοριακή επιβάρυνση του οδηγού, ενώ η αιωρούμενη κεντρική κονσόλα συμβάλλει σε μια πιο ανάλαφρη, οργανωμένη και λειτουργική διάταξη.

Το νέο Skoda Peaq προτάσσει την ευρυχωρία, εισάγοντας ένα πλήρως επανασχεδιασμένο ταμπλό με κάθετη οθόνη συστήματος πολυμέσων, για πρώτη φορά σε μοντέλο της Skoda.

Επιπλέον, νέα φυσικά χειριστήρια εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός, η ένταση του ήχου και καθημερινές ρυθμίσεις του αυτοκινήτου, ενισχύοντας την εργονομία.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία «Lodge» δίνει στην καμπίνα έναν ζεστό και σύγχρονο χαρακτήρα, συνδυάζοντας μαλακές, υφασμάτινες επιφάνειες με πιο στιβαρά και απτά στοιχεία. Η αντίθεση αυτή δημιουργεί ένα εκλεπτυσμένο αλλά και ανθεκτικό περιβάλλον, με υλικά που έχουν επιλεγεί τόσο για την αίσθηση άνεσης όσο και για την καθημερινή πρακτικότητα. Οι επιφάνειες εύκολης φροντίδας υπογραμμίζουν τον οικογενειακό και πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Skoda Peaq θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2026, στο Monnetier-Mornex της Γαλλίας, στις 19:25 ώρα Ελλάδας.