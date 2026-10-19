Σκύλος έβαλε μπροστά το αγροτικό του ιδιοκτήτη του και το έριξε σε λίμνη

Το Yorkshire Terrier έβαλε κατά λάθος σε ταχύτητα το όχημα που ήταν σε λειτουργία, με αποτέλεσμα αυτό να κυλήσει 23 μέτρα σε κατηφόρα και να καταλήξει στα νερά της λίμνης.

Ένας σκύλος που είχε μείνει μόνος μέσα σε ένα αγροτικό όχημα χρειάστηκε να διασωθεί, αφού έβαλε κατά λάθος μπροστά το όχημα του αφεντικού του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στον βυθό μιας λίμνης στο Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Yorkshire Terrier έβαλε κατά λάθος σε ταχύτητα το όχημα που ήταν σε λειτουργία, με αποτέλεσμα αυτό να κυλήσει 23 μέτρα σε κατηφόρα και να καταλήξει στα νερά της λίμνης.

Η αστυνομία του Ellsworth ανακοίνωσε ότι ο ιδιοκτήτης του Yorkshire Terrier είχε βάλει το κατοικίδιό του μέσα στο αγροτικό του όχημα, έπειτα από ένα περιστατικό που συνέβη λίγο πριν με έναν μεγαλύτερο σκύλο.

Καθώς μιλούσε με τον ιδιοκτήτη του άλλου σκύλου, το Chevrolet Silverado του, άρχισε ξαφνικά να κυλάει προς τα κάτω.

Ο ιδιοκτήτης μπορούσε μόνο να παρακολουθεί ανήμπορος, καθώς το αγροτικό του κατρακύλησε σε απόσταση 23 μέτρων και τελικά κατέληξε στη λίμνη Branch, το απόγευμα του προηγούμενου Σαββάτου .

Το Silverado προσέκρουσε πρώτα σε έναν βράχο πριν καταλήξει να βυθιστεί σε βάθος περίπου 3 μέτρων.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι ένας οικογενειακός φίλος του ιδιοκτήτη έπεσε και κολύμπησε στη λίμνη διασώζοντας τελικά τον παγιδευμένο σκύλο.

Φωτογραφία: Ellsworth Police Department

Στη συνέχεια, εταιρεία οδικής βοήθειας ανέσυρε το αγροτικό όχημα από τη λίμνη.

Ευτυχώς, κανένας δεν τραυματίστηκε –άνθρωπος ή σκύλος.