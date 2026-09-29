Μικρό αλλά… γερό: Το smart #2 δεν κάνει συμβιβασμούς στην ασφάλεια

Η νέα γενιά του εμβληματικού κλωβού ασφαλείας Tridion στο νέο smart #2 φέρει μια ιδιαίτερα στιβαρή δομή αμαξώματος, σχεδιασμένη με γνώμονα τις υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας.

Παρά τις ιδιαίτερα συμπαγείς διαστάσεις του, το νέο smart #2 θέτει την ασφάλεια σε πρώτο πλάνο, χάρη στην εξελιγμένη αρχιτεκτονική αμαξώματος Tridion Cell Evo.

Η ενισχυμένη δομή και η αυξημένη ακαμψία του πλαισίου προσφέρουν κορυφαία προστασία στους επιβαίνοντες, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια σταθερή και ασφαλή οδηγική εμπειρία τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο.

Η νέα γενιά του εμβληματικού κλωβού Tridion καταφέρνει έτσι να συνδυάσει το ευέλικτο μέγεθος του μοντέλου με μια εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή, σχεδιασμένη σύμφωνα με τις αυστηρότερες σύγχρονες προδιαγραφές.

Tridion Cell Evo: Χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια

Με το Tridion Cell Evo, η ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης της smart εξελίσσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της φιλοσοφίας ασφάλειας της μάρκας, προσαρμόζοντάς το στις απαιτήσεις της νέας εποχής της ηλεκτροκίνησης.

Περισσότερο από το 78% της δομής του αμαξώματος αποτελείται από χάλυβα υψηλής αντοχής, ενώ η κατασκευή περιλαμβάνει τρία στρώματα χάλυβα και υλικά εξαιρετικά υψηλής αντοχής, ικανά να αντέξουν τάσεις έως και 1.800 MPa (Megapascal). Με στρεπτική ακαμψία 39.000 Nm/deg (Newton Meter ανά μοίρα), η δομή του αμαξώματος έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξαιρετική

ακαμψία και να αντέχει φορτίο οροφής άνω των τεσσάρων τόνων.

Η προστασία των επιβατών ενισχύεται από επτά αερόσακους και ένα προηγμένο σύστημα ζωνών ασφαλείας, το οποίο συνδυάζει τις τεχνολογίες Pyrotechnic Lap Pretension (PLP) και Crash Locking Tongue (CLT). Τα συστήματα αυτά συμβάλλουν στην καλύτερη συγκράτηση της λεκάνης και των κάτω άκρων, περιορίζοντας παράλληλα την προς τα εμπρός μετακίνηση του σώματος σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η μπαταρία προστατεύεται από μια πολυστρωματική δομή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνολική φιλοσοφία ασφάλειας του smart #2. Παράλληλα, το μοντέλο έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές για τη δυναμική συμπεριφορά και την ευστάθειά του.

Η τεχνολογική βάση του smart #2

Στην καρδιά του smart #2 βρίσκεται η Electric Compact Architecture (ECA), η οποία αναπτύχθηκε από τη διεθνή ομάδα μηχανικών της smart. Πρόκειται για μια αμιγώςηλεκτρική αρχιτεκτονική, σχεδιασμένη ειδικά για το ιδιαίτερα compact, διθέσιο μοντέλο της smart.

Η πλατφόρμα ECA συνδυάζει τους άνετους χώρους για τους επιβάτες, ένα προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, στιβαρές δομές ασφάλειας και δυναμική, ευέλικτη οδική συμπεριφορά, όλα σε ένα αμάξωμα μήκους μικρότερου των τριών μέτρων.

Παρά τις ιδιαίτερα compact διαστάσεις του, το smart #2 διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 35,8 kWh με κυψέλες CATL, προσφέροντας στόχο για αυτονομία 290 χλμ. σε μικτό κύκλο (WLTP) και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC από 10% έως 80% σε 20 λεπτά.

Ευελιξία που ταιριάζει στην πόλη

Με κύκλο στροφής μόλις 6,95 μέτρων, το smart #2 έχει σχεδιαστεί για να κινείται με ευκολία στους στενούς δρόμους της πόλης, στους περιορισμένους χώρους στάθμευσης και γενικότερα στα απαιτητικά αστικά περιβάλλοντα.

Το smart #2 είναι το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία του που διαθέτει ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων. Σε συνδυασμό με την πίσω κίνηση και την ιδανική κατανομή βάρους 50:50 μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, η συγκεκριμένη διάταξη εξασφαλίζει άμεση απόκριση, σταθερότητα και ευελιξία στην οδήγηση.

Το smart #2 βρίσκεται ήδη στην τελική ευθεία προς το Παρίσι, όπου θα πραγματοποιήσει την Παγκόσμια Πρεμιέρα του στο Paris Motor Show, στις 12 Οκτωβρίου 2026.