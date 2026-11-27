Ο Marc Marquez, αναβάτης της εργοστασιακής ομάδας της Ducati προχώρησε σε αυτή την αιφνιδιαστική ανακοίνωση λίγα μόλις λεπτά πριν από την έναρξη της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών του αγωνιστικού τριημέρου, την Παρασκευή.

Ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Marc Marquez, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το MotoGP με άμεση ισχύ, μετά το Grand Prix της Valencia αυτού του Σαββατοκύριακου.

Ο αναβάτης της εργοστασιακής ομάδας της Ducati προχώρησε σε αυτή την αιφνιδιαστική ανακοίνωση λίγα μόλις λεπτά πριν από την έναρξη της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών του αγωνιστικού τριημέρου, την Παρασκευή.

Ο Marquez είχε σε ισχύ διετές συμβόλαιο με την Ducati, το οποίο κάλυπτε τις αγωνιστικές σεζόν 2027 και 2028, έχοντας συμφωνήσει στην επέκτασή του μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2025.

A message from @marcmarquez93 🚨 BREAKING NEWS: This will be Marc Marquez’s LAST RACE IN #MotoGP #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WvgDWBPA6b — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

«Θα μιλήσουμε αργότερα, αλλά πρώτα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι αποτέλεσαν μέρος αυτής της διαδρομής. Ελπίζω να την απολαύσατε όσο κι εγώ. Αυτός θα είναι ο τελευταίος μου αγώνας στο MotoGP. Γράψαμε ιστορία», έγραψε ο Marquez.

Οι σοβαροί τραυματισμοί του Marquez

O Marquez δεν έχει εξηγήσει ακόμη τους λόγους της ξαφνικής απόφασής του να αποσυρθεί, αν και τα τελευταία έξι χρόνια χρειάστηκε να ξεπεράσει δύο σοβαρούς τραυματισμούς στον δεξιό ώμο του.

Η καριέρα του λίγο έλειψε να τελειώσει μετά από μια σφοδρή πτώση τύπου highside στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν του 2020 στη Jerez. Η προσπάθειά του να επιστρέψει μόλις μία εβδομάδα αργότερα στην ίδια πίστα επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τον τραυματισμό του, σημειώνει το racingnews365.com.

Χρειάστηκαν τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις και πέντε χρόνια προκειμένου ο Marquez να επιστρέψει στην κορυφή του παγκόσμιου πρωταθλήματος, με την κατάκτηση του τίτλου το 2025 να ολοκληρώνει μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές στην ιστορία του αθλητισμού.

Ωστόσο, μόλις μία εβδομάδα μετά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τίτλου του στην Ιαπωνία την προηγούμενη χρονιά, ο Marquez τραυματίστηκε ξανά, όταν παρασύρθηκε σε ένα περιστατικό στην εκκίνηση του Grand Prix της Ινδονησίας.

Ο 33χρονος αναβάτης χρειάστηκε να καταβάλει μια εξαιρετική προσπάθεια για να αντισταθμίσει τους νέους σωματικούς περιορισμούς του κατά τη φετινή χρονιά, περιορίζοντας στο ελάχιστο κάθε παράγοντα που θα μπορούσε να του αποσπάσει την προσοχή, προκειμένου να ανατρέψει το προβάδισμα των 102 βαθμών που είχαν αποκτήσει οι δύο αναβάτες της Aprilia, Marco Bezzecchi και Jorge Martin.

Τελικά, ο Marquez αποδείχθηκε ανώτερος από τον ανταγωνισμό, εξασφαλίζοντας τον τίτλο έναν αγώνα πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Με τον τίτλο ήδη εξασφαλισμένο, ο Marquez επέλεξε να δημοσιοποιήσει την απόφασή του πριν από την έναρξη του τελευταίου αγωνιστικού τριημέρου του στο MotoGP.

Η ανακοίνωση σημαίνει ότι η Ducati θα πρέπει πλέον να αναζητήσει νέο αναβάτη, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Pedro Acosta στην έναρξη της νέας εποχής των 850 κ.εκ. στο MotoGP.