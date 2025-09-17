Sold out μέσα σε λίγες ώρες για το δεύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Τουρκίας

Επιτυχημένη δείχνει η απόφαση της Togg να λανσάρει και δεύτερο ηλεκτρικό μοντέλο, όπως αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον που έχει συγκεντρώσει.

Τον δρόμο που χάραξε το πρώτο μοντέλο της Togg, T10Χ, φαίνεται ότι ακολουθεί και το δεύτερο προϊόν της, γνωρίζοντας μόλις από το λανσάρισμά του στην αγορά τεράστια επιτυχία.

Η διάθεσή του ηλεκτρικού sedan T10F στην τουρκική αγορά ξεκίνησε το πρωί της 16ης Σεπτεμβρίου και μέσα σε λίγες ώρες όλα τα διαθέσιμα οχήματα εξαντλήθηκαν, όπως ανακοίνωσε η ίδια η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με τιμή εκκίνησης 1,86 εκατ. τουρκικές λίρες -δηλαδή περίπου 38.000 ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες- το T10F αποτελεί το φθηνότερο sedan μοντέλο της τουρκικής αγοράς, κάτι το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο από τους καταναλωτές, σύμφωνα με δημοσιεύματα της γειτονικής χώρας.

Χείρα βοηθείας φαίνεται ότι πρόσφεραν και οι προωθητικές ενέργειες της μάρκας που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με χαμηλή προκαταβολή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής παραγγελιών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της μάρκας, αλλά θα χρειαστεί να εξοπλιστούν με αρκετή υπομονή μέχρι να παραλάβουν το αυτοκίνητό τους.

Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. 🧿 Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz. <🩵> pic.twitter.com/THqaeMoljb — Togg (@Togg2022) September 15, 2025

Το μοντέλο προσφέρεται σε δικίνητες εκδόσεις 218 ίππων ή τετρακίνητες 435 ίππων, με μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 52,4 kWh ή 88,5 kWh που εξασφαλίζουν μέγιστη αυτονομία 610 χλμ.

Το T10F διατίθεται σε 5 χρώματα, η φόρτιση της μπαταρίας από το 20 στο 80% σε ταχυφορτιστή ολοκληρώνεται σε 28 λεπτά, ενώ όλες οι εκδόσεις ενσωματώνουν ανάρτηση με γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω.

Ο χώρος αποσκευών ανέρχεται σε 505 λίτρα, με τον εξοπλισμό να περιλαμβάνει 7 αερόσακους και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης όπως Intelligent Adaptive Cruise Control με λειτουργία stop & go, και υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Το T10F, όπως και το μικρομεσαίο ηλεκτρικό SUV T10X θα διατεθεί και στη Γερμανία, προτού πάρουν σειρά και άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Σημειώνεται ότι το T10X αποτελεί best-seller στην Τουρκία. Το 2024 ταξινομήθηκαν πάνω από 30.000 μονάδες, χαρίζοντας στο SUV την 1η θέση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.