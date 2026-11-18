Η παραγωγή του βρετανικού αυτοκινήτου θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Κι όμως, η λίστα των παραγγελιών έχει κλείσει για όλο το 2027.

Έπειτα από καθυστερήσεις, το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Bentley είναι επιτέλους εδώ και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ξεκινά την εμπορική του πορεία με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο. Το Torcal δεν έχει καν αρχίσει να παράγεται, ωστόσο η βρετανική πολυτελής μάρκα έχει ήδη κλείσει όλες τις διαθέσιμες θέσεις παραγωγής για το 2027. Όποιος παραγγείλει τώρα θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 2028 για να αποκτήσει το ηλεκτρικό crossover.

Μιλώντας στο Automotive News, ο διευθύνων σύμβουλος της Bentley, Frank-Steffen Walliser, επιβεβαίωσε ότι η παραγωγή θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Η Bentley δεν αποκαλύπτει πόσα αυτοκίνητα σχεδιάζει να κατασκευάσει κατά την αρχική περίοδο παραγωγής. Ωστόσο, η εταιρεία είναι σαφώς ικανοποιημένη από την ανταπόκριση της αγοράς.

«Είναι αυτονόητο ότι είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την ανταπόκριση και τη θέση στην οποία βρισκόμαστε», δήλωσε.

Η αρχική επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Torcal αποτελεί ένα νέο σημείο εισόδου στον κόσμο της Bentley. Τοποθετείται κάτω από το μεγαλύτερο Bentayga, δίνοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα να προσελκύσει πελάτες που ενδεχομένως θα επέλεγαν κάποια άλλη μάρκα. Φυσικά, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση σηματοδοτεί επίσης μια ρήξη με περισσότερα από έναν αιώνα παράδοσης στους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Το Torcal φέρνει νέους πελάτες στην Bentley

Το Torcal βασίζεται στην αρχιτεκτονική Premium Platform Electric (PPE) του Ομίλου Volkswagen και συνδέεται στενά τεχνολογικά με την πλήρως ηλεκτρική Porsche Cayenne.

Προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις και οι τιμές στις ΗΠΑ ξεκινούν από 222.495 δολάρια – 203.000 ευρω – καθιστώντας το ελαφρώς φθηνότερο από το Bentayga, του οποίου η αρχική τιμή είναι 231.150 δολάρια.

Η γκάμα περιλαμβάνει:

Torcal: 222.495 δολάρια.

Torcal S: 262.695 δολάρια.

Torcal First Edition: 300.995 δολάρια.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ισχυρότερη έκδοση S είναι μέχρι στιγμής η δημοφιλέστερη επιλογή μεταξύ των πρώτων πελατών.

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Η Bentley εξακολουθεί να χρειάζεται και τα υπόλοιπα μοντέλα της

Η θετική υποδοχή του Torcal αποτελεί ευχάριστη είδηση σε μια περίοδο κατά την οποία η Bentley έχει ανάγκη από μια τόνωση των πωλήσεών της. Οι παγκόσμιες παραδόσεις αυτοκινήτων της μειώθηκαν κατά 17,5%, φτάνοντας τις 5.970 μονάδες έως και τον Σεπτέμβριο.

Ο Walliser εκτιμά ότι η χαμηλότερη τιμή εκκίνησης του νέου ηλεκτρικού μοντέλου, σε συνδυασμό με τον ενθουσιασμό που συνοδεύει την παρουσίαση ενός ολοκαίνουργιου αυτοκινήτου, θα συμβάλουν στην ενίσχυση των πωλήσεων.

Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι το Torcal δεν προορίζεται να αντικαταστήσει το βενζινοκίνητο Bentayga. Η Bentley θεωρεί ότι υπάρχει χώρος και για τα δύο πολυτελή crossover στην γκάμα της.

Αυτό είναι λογικό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η εταιρεία δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα plug-in υβριδικά συστήματα κίνησης στις υπόλοιπες σειρές μοντέλων της.