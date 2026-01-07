Sony και Honda κάνουν το επόμενο βήμα – Εξελίσσουν και hi-tech SUV

Η κοινοπραξία μεταξύ των δύο ιαπωνικών κολοσσών ξεκινάει την παραγωγή μιας μπερλίνας και αποκαλύπτει ένα πρωτότυπο SUV.

Διευρύνεται η λίστα με τους τεχνολογικούς κολοσσούς που διεισδύουν στον κόσμο της αυτοκίνησης. Μετά τις Xiaomi και Huawei, δυναμικό μπάσιμο πραγματοποιεί και η Sony, ξεκινώντας την παραγωγή, στο εργοστάσιο της Honda στο Οχάιο, του Afeela 1, μιας κομψής μπερλίνας.

Παράλληλα, πριν από λίγες ώρες, στο πλαίσιο της έκθεσης CES στο Λας Βέγκας, η Sony έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, αποκαλύπτοντας ένα πρωτότυπο SUV υπό την ονομασία “Prototype”. Το μοντέλο αναμένεται να λανσαριστεί το 2028 και θα πετάει το γάντι σε καθιερωμένες δυνάμεις όπως τα BMW iX και Volvo EX90.

Σημειώνεται ότι τόσο η μπερλίνα όσο και το SUV ανήκουν στη μάρκα “Afeela-Sony Honda Mobility”, μια κοινοπραξία όπου η Honda αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της μηχανολογικής εξέλιξης και της παραγωγής των μοντέλων, ενώ η Sony παρέχει την τεχνολογία και την εμπειρία χρήστη (UX).

Το SUV αποτελεί ουσιαστικά μια «υψωμένη» εκδοχή της μπερλίνας, με τις ίδιες χαρακτηριστικές περιμετρικές φωτεινές λωρίδες, τις καθαρές επιφάνειες και τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό, διατηρώντας ακόμη και την κεκλιμένη πίσω γραμμή οροφής τύπου fastback.

Οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, ωστόσο φαίνεται ότι έχει πολύ παρόμοιο αποτύπωμα με τη μπερλίνα. Επομένως, αναμένεται να έχει μήκος λίγο κάτω από τα πέντε μέτρα και μεταξόνιο λίγο πάνω από τα τρία μέτρα.

Το SUV είναι πιθανό να μοιράζεται και τη βασική, εξελιγμένη από τη Honda, αρχιτεκτονική της μπερλίνας. Ως εκ τούτου, μια μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 91 kWh αναμένεται να προσφέρει αυτονομία έως 482 χλμ. και δυνατότητα φόρτισης στα 150 kW, τροφοδοτώντας δύο ηλεκτροκινητήρες με συνδυαστική ισχύ 482 ίππων.

Το SUV θα φέρει ένα ιδιαίτερα προηγμένο τεχνολογικό οπλοστάσιο, ενσωματώνοντας -μεταξύ άλλων- καινοτόμο σύστημα ελέγχου στάσης σώματος, βασισμένο στη ρομποτική, για βελτιστοποίηση της άνεσης κατά την οδήγηση, ένα ιδιαίτερα παραμετροποιήσιμο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2+, όπως και μια εξωτερική «μπάρα πολυμέσων» (media bar) στη μάσκα, που θα λειτουργεί ως εξωτερική οθόνη πληροφοριών.

Οι τιμές για τη μπερλίνα ξεκινούν από περίπου 90.000 δολάρια (77.000 ευρώ) και επομένως το SUV αναμένεται να είναι κατά περίπου 10.000 δολάρια ακριβότερο.