Σούπερ γιαγιά οδηγεί Tesla και γίνεται viral (+video)

Για να βγάλει το αυτοκίνητο από το γκαράζ, στέκεται έξω, ανοίγει την εφαρμογή της Tesla στο κινητό της, ενεργοποιεί τη λειτουργία Summon και επιλέγει «Come to Me».

Μια 76χρονη γυναίκα από την Καλιφόρνια αισθάνεται σαν βασίλισσα του δρόμου πίσω από το τιμόνι του Tesla Model Y της. Κυκλοφορεί με το ηλεκτρικό crossover για να κάνει τις καθημερινές της δουλειές, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το FSD (σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης) αφού πρώτα το καλεί να βγει από το γκαράζ.

Κάθε διαδρομή ξεκινά με τον ίδιο τρόπο, αμέσως μόλις αποσυνδέσει από την πρίζα το Tesla, το οποίο αποκαλεί χαϊδευτικά «Tessie». Για να βγάλει το αυτοκίνητο από το γκαράζ, στέκεται έξω, ανοίγει την εφαρμογή της Tesla στο κινητό της, ενεργοποιεί τη λειτουργία Summon και επιλέγει «Come to Me». Τότε το αυτοκίνητο βγαίνει μόνο του με την όπισθεν από το γκαράζ. Όπως λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να το έκανε μόνη της, καθώς ο διαθέσιμος χώρος είναι υπερβολικά στενός.

Πρόκειται για την 76χρονη που αποδεικνύει ότι όποιος υποστήριζε πως οι ηλικιωμένοι οδηγοί δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες έκανε μεγάλο λάθος. Η οδηγός που βλέπετε στις φωτογραφίες είναι εντυπωσιακά εξοικειωμένη με την τεχνολογία. Κάθεται στη θέση του οδηγού, λέει στο Grok τι χρειάζεται, αγγίζει την οθόνη αφής και ξεκινά, όπως σημειώνει το autoevolution.

Το Grok λειτουργεί ως ένας προηγμένος φωνητικός προσωπικός βοηθός μέσα στο Tesla της, επιτρέποντάς της να ελέγχει το αυτοκίνητο και να οργανώνει τις καθημερινές της δουλειές χωρίς να χρησιμοποιεί τα χέρια της. Στα 76 της, η περιήγηση στα μενού του συστήματος πιθανότατα θα της έπαιρνε αρκετή ώρα. Το Grok είναι η συντόμευσή της.

Έκανε ταξίδι 400 χιλιομέτρων

Όπως λέει στον γιο της, ο οποίος βιντεοσκοπεί τη διαδρομή από τη θέση του συνοδηγού, δεν ήταν εξαρχής τόσο χαλαρή. Ο γιος της, Tim, είναι συνταξιούχος αστυνομικός και καμαρώνει που έχει μια μητέρα τόσο εξοικειωμένη με την τεχνολογία. Εκείνη του διηγείται πώς έκανε ένα ταξίδι περίπου 402 χιλιομέτρων μέχρι τη Fortuna της Καλιφόρνιας, περνώντας από ορεινά περάσματα και ανεβάζοντας τη λειτουργία οδήγησης στο Standard Mode.

Συνήθως μετακινείται με τη λειτουργία Chill, κατά την οποία το αυτοκίνητο επιλέγει τις πιο αργές λωρίδες, αποφεύγει τις προσπεράσεις και προσφέρει γενικά μια χαλαρή, προσεκτική και εξαιρετικά ομαλή οδήγηση. Η λειτουργία Standard, ωστόσο, θυμίζει περισσότερο τον τρόπο οδήγησης ενός ανθρώπου με αυτοπεποίθηση: διατηρεί ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα, αλλά προσπερνά όσα κινούνται υπερβολικά αργά μπροστά του.

Φωτογραφία: Retired Young Now What /YouTube

Μπορεί όλα αυτά να μη φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά για εκείνη αποτελούν μεγάλο βήμα. Ακόμη μαθαίνει να παραχωρεί τον έλεγχο στο αυτοκίνητο και να αισθάνεται αρκετά άνετα ώστε να περάσει στο επόμενο επίπεδο.

Παρκάρει αυτόματα

Όταν το αυτοκίνητο φτάνει στον προορισμό του, παρκάρει αυτόματα. Ο Tim και η μητέρα του θυμούνται, μάλιστα, μια φορά που το Tesla στάθμευσε σε θέση που προορίζεται για άτομα με αναπηρία. «Το έκανε μόνο μία φορά», υπερασπίζεται η 76χρονη την Tessie. Εκείνη τη φορά χρειάστηκε να αναλάβει η ίδια τον έλεγχο και να παρκάρει το αυτοκίνητο. Και τα κατάφερε.

Στο μεταξύ, το σύστημα συνεχίζει να μαθαίνει. Η 76χρονη ιδιοκτήτρια έχει το αυτοκίνητο από τον Ιούλιο, όταν έδωσε ως ανταλλαγή το Cadillac CTS του 2018 που είχε στην κατοχή της. Επέλεξε την έκδοση Long Range AWD Premium. Πρόκειται για ένα πραγματικά μεγάλο άλμα τόσο στην τεχνολογία όσο και στις επιδόσεις.

Το Tesla της κινείται χάρη σε ένα σύστημα μετάδοσης με δύο ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι αποδίδουν συνολικά 397 ίππους και 527 Nm ροπής. Έτσι, επιταχύνει από στάση στα 97 χλμ./ώρα σε 4,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 201 χλμ./ώρα.

Προφανώς, η ίδια δεν έχει δοκιμάσει τις επιδόσεις του ηλεκτρικού της αυτοκινήτου. Θα χρειαστεί να περάσει αρκετός καιρός μέχρι να αρχίσει να οδηγεί σαν να βρίσκεται σε ταινία Mad Max με τη βοήθεια του FSD.

Έχουν περάσει τρεις μήνες από τότε που άρχισε να μετακινείται με αυτόν τον τρόπο, αγγίζοντας ελάχιστα το τιμόνι. Πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή η Tessie οδηγεί πολύ καλύτερα από την ίδια.

Επιπλέον, απεχθάνεται την οδήγηση τη νύχτα, καθώς η όρασή της την δυσκολεύει. Το Tesla Model Y της επιτρέπει να παραμένει έξω μέχρι πιο αργά το βράδυ, χωρίς να χρειάζεται πλέον να ανησυχεί τόσο για την οδήγηση στο σκοτάδι.

Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να έχει συνεχώς τα μάτια της στον δρόμο. Όταν είναι ενεργοποιημένο το FSD, μια κάμερα παρακολουθεί την προσοχή της. Ωστόσο, μια φορά το σύστημα επέμεινε ότι δεν κοιτούσε τον δρόμο, ενώ εκείνη το έκανε. Η κάμερα μπορεί εύκολα να «δει» μέσα από τα γυαλιά οράσεως, αλλά οι σκουρόχρωμοι φακοί την μπερδεύουν τις περισσότερες φορές.